População lota shopping de Belém em busca de vacinação neste sábado

Os pontos abertos para vacinação neste sábado (30), em Belém, tiveram um grande fluxo de pessoas durante a manhã. Após as Unidades Básicas de Saúde (UBS) terem sido fechadas hoje, os espaços extras atraíram muitos pacientes que buscavam imunização contra covid-19 e Influenza aos shoppings Pátio Belém, Bosque Grão Pará e IT Center. O funcionamento é de 10h às 17h, com interrupção neste domingo (31) e retorno na terça-feira (2), mesma data em que as UBS voltam a ser abertas.

Coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Nazaré Ataíde explica que a ação começou após o Ministério da Saúde ter lançado uma nota recomendando a segunda dose da vacina bivalente contra covid-19 para pessoas acima de 60 anos e imunodeprimidos de até 12 anos, desde que eles já tivessem uma dose de vacina e um intervalo de seis meses.

“A partir do sexto mês, no caso dessa vacina específica, a proteção cai e esse grupo é o mais vulnerável. E a Secretaria de Saúde montou um esquema, além das Unidades, nesse período natalino, de férias, de aglomeração, para facilitar o acesso da população”, comenta. Na opinião de Nazaré, a sociedade deve ter consciência da importância de entrar no novo ano com proteção. Além da covid-19, a coordenadora ainda lembra que a vacina contra a Influenza também está disponível. “Evita morte, evita adoecimento”.

Movimento

Por volta de 11h deste sábado (30), a fila em um dos shoppings da cidade era imensa - chegava a ocupar boa parte da área comum do shopping, dando voltas. A coordenada da Sesma afirma que não esperava essa quantidade de pessoas. Apenas na sexta-feira (29), mais de 2 mil pacientes tomaram a vacina nos três shoppings, e a expectativa de Nazaré era de superar esse número no sábado.

Quem estava se vacinando hoje pela manhã era o aposentado Edmilson Ribeiro, de 72 anos, que foi tomar a vacina bivalente contra a covid-19. “Para prevenir, a melhor coisa é prevenir”, explica. O paciente contou que esta foi a sexta vez que ele se imunizou contra a doença e, seguindo a tradição, não poderia deixar de procurar o reforço. “É para ter saúde, não ter problema nenhum”, destacou, citando o crescimento dos casos de covid-19 na capital paraense.

Edmilson Ribeiro, de 72 anos, tomou a vacina pela sexta vez. Para ele, é muito importante se prevenir. (Marx Vasconcelos / O Liberal)

Outra pessoa que compareceu a um shopping de Belém para se vacinar foi a aposentada Sueli Pinto, de 68 anos. Ela aproveitou a ida ao espaço para tomar duas vacinas: contra a Influenza e o reforço contra a covid-19. Levou, inclusive, a mãe. “Trouxe ela junto para virar o ano sem problema nenhum. Tomei todas as outras doses. A importância é se proteger”, avalia. Agora, a vacinação nos shopping só volta na terça-feira (2).

Pensando na virada do ano, Sueli Pinto, de 68 anos, foi até o shopping se vacinar e ainda levou a mãe (Marx Vasconcelos / O Liberal)

Confira onde se vacinar:

Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 17h

UBS Fátima - Rua Domingos Marreiros, Nº 1664

UBS Benguí II - Pass. Maciel, S/N – Ao lado da Escola Marilda Nunes

UBS Cabanagem - Rua São Paulo, S/N – Entre Rua São Pedro e Rua Olímpia

UBS Mangueirão - Rua São João - 1

UBS Satélite - Conj. Satélite, WE 8

UBS Sideral - Rua Sideral – Esquina com Av. Brasil

UBS Tapanã - Rua São Clemente

UBS Pratinha - Rod. Arthur Bernardes – Base Naval

UBS Castanheira - Pass. Sol Nascente - Castanheira

UBS Curió - Pass. Eng. Alberto Engelhard – Estrada da Ceasa

UBS Águas Lindas - Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, S/N

UBS Marambaia - Rod. Augusto Montenegro

UBS Portal da Amazônia - Rua Osvaldo de Caldas Brito - 30 B - Jurunas

UBS Condor - Pass. Lauro Malcher, Nº 285

UBS Terra Firme - Rua São Domingos esq da Passagem 2 de junho

UBS Guamá - Rua Barão de Igarapé-Miri, Nº 479

UBS Terra Firme - Pass. São João, Nº 170 – Terra Firme

UBS Tenoné II - Rua 6ª Linha - S/N, ao lado da Fund. Paula Francinete

UBS Paracuri I - Pass. Maura, 218, entre a 3ª e a 4ª Rua

UBS Icoaraci - Rua Manoel Barata, Nº 840

UBS Fidélis - Rua Pantanal - S/N - Outeiro

UBS Cotijuba - Rua Manoel Barata, S/N – Ilha de Cotijuba

UBS Outeiro - Rua Manoel Barata, S/N

UBS Canal da Pirajá - Tv Barão do Triunfo - 1015, Esq. com a Rua Nova - Pedreira

UBS Paraíso dos Pássaros - Rua dos Tucanos

UBS Providência - Av. Norte

UBS Sacramenta - Av. Senador Lemos – Esquina com Dr. Freitas

UBS Telégrafo - Rua do Fio – Entre Pass. São João e Pass. São Pedro

UBS Vila da Barca - Rua Cel Luiz Bentes – Próximo à Pedro A. Cabral

UBS Baía do Sol - Av. Beira Mar, S/N – Mosqueiro

UBS Maracajá - Tv. Siqueira Mendes, S/N

Shoppings centers, das 10h às 17h

Pátio Belém (Travessa Padre Eutíquio, 1.078, Batista Campos)

Bosque Grão-Pará (Avenida Centenário, 1.052, Mangueirão)

IT Center (Avenida Senador Lemos, 3.153, Sacramenta)