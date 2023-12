Vacinação da covid-19 teria encerrado antes do horário previsto em shopping de Belém

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra usuários reclamando do encerramento antecipado da vacinação da covid-19, ofertado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) em um shopping de Belém, no centro da capital, nesta sexta-feira (29). Segundo a denúncia, por volta das 16h50 as pessoas que aguardavam na fila já não conseguiam mais se vacinar no local. Porém, no comunicado divulgado pela Prefeitura de Belém, os pontos de imunização funcionariam até às 17h desta sexta-feira (29), o que não ocorreu, de acordo com os denunciantes.

O empresário João Victor Santos estava no local e aguardava na fila para se imunizar quando foi surpreendido pela recusa dos profissionais em dar continuidade na aplicação das vacinas. Segundo ele, os responsáveis pelo atendimento disseram ao público que aguardava que o atendimento havia encerrado às 16h. João Victor relata, ainda, que nenhuma satisfação foi dada sobre a razão de encerrar a aplicação das vacinas uma hora antes do horário definido pela prefeitura.

“Depois disso, com todas as luzes do posto apagadas, guardado tudo, a moça veio e disse: ‘Deixa eu te explicar, a situação é a seguinte: as vacinas acabaram’. Só que já tinham dito na fila que os servidores públicos tinham que ir embora 16h, porque não podem trabalhar até tarde. Depois, deram a desculpa que as vacinas tinham acabado. Ou seja, ninguém sabia o que era o certo. Eu acho que houve recusa de servidor público de querer aplicar as doses, porque havia doses, sim”, reclama João.

Segundo João Victor, dezenas de pessoas não foram atendidas. “Eles deixaram guardadas as doses lá dentro do espaço. A moça também me ofereceu uma dose, dizendo ‘você quer se vacinar logo?’. Eu falei não. Se ninguém vai se vacinar também, por que tem que me vacinar? Não quero privilégios. Eu quero que as pessoas sejam vacinadas. E foi isso que aconteceu. Acabou que vinte ou vinte e cinco pessoas foram embora de lá sem se vacinar”, aponta o empresário.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o caso à Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), questionando a razão pela qual o serviço de vacinação teria sido paralisado antes do horário previsto.