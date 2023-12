Influenza e covid-19: vacinação em Belém para no domingo e retorna na terça-feira

Será disponibilizada, nesta sexta-feira (29), a vacinação contra covid-19 e influenza nas unidades básicas de saúde (UBS), em Belém. A medida da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) manterá os postos abertos de 8h às 17h. A partir do sábado (30), as UBSs estarão fechadas e só retornarão com o serviço no dia 2 de janeiro de 2024, em função do feriado de Ano Novo. Já os pontos extras e shoppings da Região Metropolitana de Belém, irão manter a imunização no dia 30 (sábado), de 10h às 17h, com interrupçao no domingo (31) e retorno também no dia 2 de janeiro.

Os imunizantes disponíveis nas UBSs de Belém são correspondentes à Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza e Pfizer Bivalente; as vacinas monovalentes contra a covid (Pfizer baby, pediátrica e adultos); além das vacinas que fazem parte do calendário de rotina para a atualização da caderneta de vacinação.

Importância da vacinação

Neste mês de dezembro, duas pessoas morreram em decorrência da covid-19, em Belém. Segundo a Sesma, as duas vítimas, uma de 78 anos e outra de 66, não tinham se vacinado nos últimos 6 meses.

O período chuvoso na capital e as aglomerações das festas de fim de ano têm contribuído com o aumento de casos de síndromes gripais registrados pela Sesma. Devido a este fenômeno, o Ministério da Saúde (MS) antecipou a realização da Campanha de Vacinação contra a Influenza em toda a Região Norte do Brasil, que começou em novembro.

A vacina bivalente, que protege contra a covid-19, começou em Belém desde o dia 7 de dezembro. A campanha de vacinação ainda será intensificada nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, inclusive com a imunização em universidades e shoppings da capital.

Também haverá o reforço da prevenção com o aumento do número de equipes do programa Família Mais Saudável, que irão atuar em todos os distritos administrativos da capital paraense.

De acordo com a Sesma, a vacinação contra a covid-19 não é mais baseada no número de doses recebidas, mas sim, o dia da última dose tomada pela pessoa imunizada. Este sistema é melhor para a proteção dos idosos, que tendem a perder imunidade a partir do sexto mês.

Seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, a Sesma orienta que pessoas a partir de 60 anos e imunosuprimidas façam o reforço com a vacina bivalente, desde que haja um intervalo de seis meses após a última dose, mesmo que já se tenha tomado a bivalente uma vez.

Veja onde se vacinar nesta sexta-feira, 29

Unidades de Saúde, das 8h às 17h

UBS Fátima - Rua Domingos Marreiros, Nº 1664

UBS Benguí II - Pass. Maciel, S/N – Ao lado da Escola Marilda Nunes

UBS Cabanagem - Rua São Paulo, S/N – Entre Rua São Pedro e Rua Olímpia

UBS Mangueirão - Rua São João - 1

UBS Satélite - Conj. Satélite, WE 8

UBS Sideral - Rua Sideral – Esquina com Av. Brasil

UBS Tapanã - Rua São Clemente

UBS Pratinha - Rod. Arthur Bernardes – Base Naval

UBS Castanheira - Pass. Sol Nascente - Castanheira

UBS Curió - Pass. Eng. Alberto Engelhard – Estrada da Ceasa

UBS Águas Lindas - Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, S/N

UBS Marambaia - Rod. Augusto Montenegro

UBS Portal da Amazônia - Rua Osvaldo de Caldas Brito - 30 B - Jurunas

UBS Condor - Pass. Lauro Malcher, Nº 285

UBS Terra Firme - Rua São Domingos esq da Passagem 2 de junho

UBS Guamá - Rua Barão de Igarapé-Miri, Nº 479

UBS Terra Firme - Pass. São João, Nº 170 – Terra Firme

UBS Tenoné II - Rua 6ª Linha - S/N, ao lado da Fund. Paula Francinete

UBS Paracuri I - Pass. Maura, 218, entre a 3ª e a 4ª Rua

UBS Icoaraci - Rua Manoel Barata, Nº 840

UBS Fidélis - Rua Pantanal - S/N - Outeiro

UBS Cotijuba - Rua Manoel Barata, S/N – Ilha de Cotijuba

UBS Outeiro - Rua Manoel Barata, S/N

UBS Canal da Pirajá - Tv Barão do Triunfo - 1015, Esq. com a Rua Nova - Pedreira

UBS Paraíso dos Pássaros - Rua dos Tucanos

UBS Providência - Av. Norte

UBS Sacramenta - Av. Senador Lemos – Esquina com Dr. Freitas

UBS Telégrafo - Rua do Fio – Entre Pass. São João e Pass. São Pedro

UBS Vila da Barca - Rua Cel Luiz Bentes – Próximo à Pedro A. Cabral

UBS Baía do Sol - Av. Beira Mar, S/N – Mosqueiro

UBS Maracajá - Tv. Siqueira Mendes, S/N

Shoppings centers, nos dias 29 e 30, das 10h às 17h

- Pátio Belém (Travessa Padre Eutíquio, 1.078, Batista Campos);

- Bosque Grão-Pará (Avenida Centenário, 1.052, Mangueirão);

- It Center (Avenida Senador Lemos, 3.153, Sacramenta).

Outros pontos de vacinação, nos dias 29 e 30, das 9h às 17h

- Agencia Distrital Icoaraci (Rua Manoel Barata)

- Agencia Distrital Outeiro (Rua Manoel Barata B - São João)

- Supermercado Paulista (Mosqueiro)

Quem deve receber a vacina contra Influenza

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos 11 meses e 29 dias);

- Gestantes e Puérperas;

- Trabalhadores de Saúde;

- Povos indígenas;

- Indivíduos com 60 anos ou mais de idade;

- Pessoas portadoras de doenças crônicas;

- Pessoas com deficiência;

- Professores das redes pública e privada de ensino;

- População privada de liberdade e adolescentes em medidas sócio-educativas;

- Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade;

- Profissionais das Forças Armadas, de segurança e salvamento;

- Caminhoneiros;

- Trabalhadores de transportes coletivos rodoviários;

- Trabalhadores portuários.

Quem deve receber as vacinas contra a Covid-19

Vacina Pfizer baby

Indicação: crianças de 6 meses a 4 anos (4 anos 11 meses e 29 dias)

Esquema: 3 doses (D1, D2e D3)

Intervalo entre 1ª e 2ª dose: 4 semanas

Intervalo entre 2ª e 3ª dose: 8 semanas

Vacina Pfizer Pediátrica

Indicação: Crianças de 5 anos a 11 anos (11 anos 11 meses e 29 dias)

Esquema: 2 doses (vacina monovalente) + Reforço (vacina monovalente)

Vacina Covid-19 (bivalente)

Desde 5 de dezembro de 2023, seguindo a nota técnica 83/2023 do Ministério da Saúde, uma dose de reforço da vacina Covid-19 (Bivalente) está sendo recomendada para pessoas com 60 anos ou mais e Imunocomprometidos acima de 12 anos de idade que tenham recebido a última dose da vacina há mais de 06 meses.

Indicação e esquema

Idoso com 60 anos e mais:

Esquema: 2 doses (vacina monovalente) + 2 Reforço com vacina Bivalente

1º Reforço - com bivalente – 4 meses após 2ª dose e 2º Reforço - com bivalente – 6 meses após 1º Reforço

Imunossuprimidos com 12 anos e mais

Esquema: 03 doses + 2ª Reforços com vacina Bivalente

1ª e 2ª dose (vacina monovalente)

3ª dose (vacina monovalente ou bivalente) - 8 semanas após 2ª dose

1º Reforço - com bivalente – 4 meses após 3ª dose

2º Reforço - com bivalente – 6 meses após 1º Reforço

Pessoas com 18 anos a 59 anos:

Esquema: 2 doses (vacina monovalente) + 1º Reforço (com bivalente) 4 meses após a 2ª dose.

Gestante, puérpera e pessoas com comorbidade com 12 anos e mais de idade

Esquema: 2 doses (vacina monovalente) + 1º Reforço (com bivalente) 4 meses após a 2ª dose