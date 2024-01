Sesma solicita nova remessa da vacina bivalente contra covid-19

Devido à grande procura nas últimas semanas, o estoque da vacina bivalente contra a covid-19 foi consumido rapidamente, causando a suspensão temporária dessa vacinação. Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa, que já fez a solicitação de uma nova remessa do imunizante.

A previsão é que o Ministério da Saúde envie as doses para o estado do Pará na próxima semana. Mediante a confirmação da chegada da nova remessa será divulgado cronograma de vacinação com a bivalente, priorizando a proteção dos cidadãos com maior risco para o coronavírus.

A Sesma ressalta, que contra a covid-19, os imunizantes Pfizer baby (para crianças de 6 meses a 4 anos) e a Pfizer pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos) estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde.

Influenza - A Secretaria destaca ainda, que a vacinação contra a Influenza continua sendo realizada nas Unidades Básicas de Saúde e nos shoppings da capital. A Sesma informa também, que a partir desta quinta-feira, 4, a vacina contra a Influenza está liberada para toda a população a partir dos 6 meses de idade.