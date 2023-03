Vacina bivalente é liberada para grupos prioritários em Belém

A Prefeitura de Belém inicia nesta segunda-feira (20) a imunização contra a covid-19 com a vacina bivalente para todas as pessoas que pertencem aos grupos prioritários.

Poderão tomar a vacina, portanto: idosos de 60 anos ou mais de idade, gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde, população privada de liberdade, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e funcionários do sistema penitenciário.

Um segundo grupo já está com a vacinação liberada, mas somente para quem tem mais de 12 anos: indígenas, ribeirinhas, quilombolas, pessoas com deficiência permanente e pessoas vivendo ou trabalhando em instituições de longa permanência.

Para receber a vacina, é necessário ter completado, no mínimo, o esquema primário, composto por duas doses (1° e 2° dose) e ter o intervalo de 4 meses a partir da última dose realizada.

A documentação necessária para a vacinação é o documento de identificação com foto e cartão de vacinação.

Para os imunocomprometidos, além desses documentos, é necessário apresentar laudo para a comprovação da condição.

As vacinas comuns, voltadas somente para prevenção à covid-19, continuam disponíveis para a população. Confira:



Pfizer Adulto:

- Para pessoas de 12 a 17 anos, com aplicações da 1ª dose, 2ª dose e a 1ª dose de reforço;

- Pessoas de 18 a 59 anos, para aplicação da 1ª dose, 2ª dose, 1ª de reforço e a 2ª de reforço; e

- Pessoas com 60 anos ou mais, para 1ª e 2ª dose.



Pfizer Baby:

- Para iniciar esquema em crianças com comorbidade, na idade de 6 meses a 4 anos; e

- Para completar esquema de criança de 6 meses a 4 anos, com ou sem comorbidade e que já tenha iniciado o esquema com essa vacina.



Pfizer Pediátrica:

- Para crianças de 5 a 11 anos: para fazer 1ª dose, 2ª dose e 1º reforço.



Coronavac:

- Crianças e adolescentes na idade de 3 a 17 anos, que precisam fazer a 1ª dose, 2ª dose ou a 1ª de reforço; e

- Pessoas na idade de 18 a 59 anos, para fazer 1ª dose, 2ª dose, 1ª de reforço ou a 2ª de reforço.



Locais de vacinação:

- Unidades Municipais de Saúde - 8h às 17h (segunda a sexta-feira)

- Hospital Militar da Aeronáutica (Av. Alm. Barroso, 3492) - 8h às 17h (segunda a sexta-feira);

- Hospital Militar do Exército (R. Cônego Jerônimo Pimentel, SN - 850) - 8h às 12h (segunda a sexta-feira);

- Hospital Militar Naval (R. Arsenal, 200) - 8h às 12h (terça e quinta feira).

- Fibra (Av. Gentil Bitencourt, 1144)

- Unifamaz (Av. Visc. de Souza Franco, 72)

- Universidade do Estado do Pará (Uepa) (Av. José Bonifácio, 1289)

- Universidade da Amazônia (Unama)