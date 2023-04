Reforço com a Vacina Bivalente é disponibilizado a partir desta segunda (3), em Belém

A Dose de Reforço com a Vacina Covid-19 Bivalente estará disponível, a partir deste segunda-feira (3), para pessoas na faixa dos 12 a 59 anos de idade com comorbidade, em Belém. A ação é executada pelo Departamento de Vigilância em Saúde/Coordenações de Imunizações, da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), seguindo a recomendação do Ministério da Saúde: para quem já recebeu ao menos duas doses da vacina Monovalente como esquema primário.

Para receber o reforço da Bivalente, a pessoa deve respeitar o intervalo de 4 meses da última dose recebida. É importante ressaltar, também, que as pessoas com Covid-19 confirmada devem aguardar 30 dias a partir dos sintomas para receber a vacina.

Os documentos necessários para apresentar antes de se vacinar são: a identificação com foto e cartão de vacinação. Para os imunocomprometidos e pessoas com comorbidade, além desses documentos é necessário apresentar comprovação da condição, podendo ser laudo, receita, exame ou outro.

Grupos prioritários

A aplicação da Bivalente está disponível a todas a pessoas dos grupos prioritários:

- Idosos de 60 anos ou mais de idade;

- Pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos e seus trabalhadores;

- Indígenas, ribeirinhos e quilombolas (a partir de 12 anos de idade);

- Gestantes e puérperas;

- Trabalhadores de Saúde;

- Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade);

- População privada de liberdade e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas;

- Funcionários do sistema de privação de liberdade;

- Pessoas com comorbidade de 12 a 59 anos.

Monovalente

Já, a vacina Monovalente está disponível com os imunizantes Pfizer adulto, Pfizer pediátrica, Pfizer baby e Coronavac.

Pzifer adulto:

- Para pessoas de 12 a 17 anos, com aplicações da 1ª dose, 2ª dose e a 1ª dose de reforço;

- Pessoas de 18 a 59 anos, para aplicação da 1ª dose, 2ª dose, 1ª de reforço e a 2ª de reforço;

- Pessoas com 60 anos ou mais, para 1ª e 2ª dose.

Pfizer baby:

- Para iniciar esquema em crianças com comorbidade, na idade de 6 meses a 4 anos;

- Para completar esquema de criança de 6 meses a 4 anos, com ou sem comorbidade e que já tenham iniciado o esquema com essa vacina;

- Para crianças de 6 meses a 2 anos sem comorbidade iniciarem esquema.

Pfizer pediátrica:

- Para crianças de 5 a 11 anos: para fazer 1ª dose, 2ª dose e 1º reforço.

Coronavac:

- Crianças e adolescentes na idade de 3 a 17 anos, que precisam fazer a 1ª dose, 2ª dose ou a 1ª de reforço;

- Pessoas na idade de 18 a 59 anos, para fazer 1ª dose, 2ª dose, 1ª de reforço ou a 2ª de reforço.

Locais de vacinação

- Unidades Municipais de Saúde

- Horário: 8h às 17h (segunda a sexta-feira).

Hospitais Militares

- Aeronáutica - 8h às 17h (segunda a sexta-feira);

- Exército - 8h às 12h (segunda a sexta-feira);

- Naval - 8h às 12h (terça e quinta-feira).

Universidades

- Segunda a sexta-feira - 9h às 17h

- Unama;

- Fibra;

- Unifamaz;

- Uepa (Escola de Enfermagem Magalhães Barata).

Relação das unidades e endereços

01. Hospital Naval - Rua do Arsenal, nº 200;

02. Hospital da Aeronáutica - Av Almirante Barroso - 3492;

03. Hospital do Exército -Tv Marquês de Pombal - 850;

04. UBS Aeroporto - Rua dos Passos, S/N – Mosqueiro;

05. UBS Portal da Amazônia - Rua Osvaldo de Caldas Brito - 30 B - Jurunas;

06. UBS Carananduba - Av. Cipriano Santos, Pass. Santa Maria, nº 01;

07. UBS Terra Firme - Rua São Domingos, esq. da Passagem 02 de Junho;

08. UBS Fama - Estrada do Tucunduba – Outeiro;

09. UBS Furo das Marinhas - Rod. Augusto Meira Filho – Furo das Marinhas Mosqueiro;

10. UBS Mangueirão - Rua São João - 1;

11. UBS Quinta dos Paricás - Estrada do Maracacuera, 2477 - Icoaraci;

12. UBS Sucurijuquara - Estrada da Baía do Sol;

13. UBS Tenoné II - Rua 6ª Linha S/N ao lado da Fund. Paula Francinete;

14. UBS Combu - Furo do Combu - S/N;

15. UBS Paraíso Verde - Av. João Paulo II - entre pass. Classe A e Cruzeiro;

16. UBS Eduardo Angelim - Conjunto Eduardo Angelim – Av. 17 de Abril-s/n;

17. UBS Castanheira - Pass. Sol Nascente - Castanheira;

18. UBS Radional - Av. Bernardo Sayão – Conj. Radional II Qd F-50 Condor;

19. UBS Canal da Pirajá - Tv Barão do Triunfo - 1015 Esq. com a Rua Nova - Pedreira;

20. UBS Fidélis - Rua Pantanal - S/N - Outeiro;

21. UBS Pedreira - Av. Pedro Miranda, esquina com Tv. Mauriti;

22. USF Panorama XXI - Conj Panorama XXI QD 24 casa 11 – B Mangueirão;

23. UMS Terra Firme - Pass. São João, Nº 170 – Terra Firme;

24. UMS Vila da Barca - Rua Cel Luiz Bentes – Próximo à Pedro A. Cabral;

25. UMS Águas Lindas - Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, S/N;

26. UMS Baía do Sol - Av. Beira Mar, S/N – Mosqueiro;

27. UMS Benguí II - Pass. Maciel, S/N – Ao lado da Escola Marilda Nunes;

28. CSE Marco - Av Rômulo Maiorana - E/ Perebebuí e Dr. Freitas;

29. UMS Cabanagem - Rua São Paulo,S/N– Entre Rua São Pedro e Rua Olímpia;

30. UMS Condor - Pass. Lauro Malcher, Nº 285;

31. UMS Cotijuba - Rua Manoel Barata, S/N – Ilha de Cotijuba;

32. UMS Curió - Pass. Eng.Alberto Engelhard – Estrada da Ceasa;

33. UMS Fátima - Rua Domingos Marreiros, Nº 1664;

34 UMS Guamá - Rua Barão de Igarapé-Miri, Nº 479;

35. UMS Icoaraci - Rua Manoel Barata, Nº 840;

36. UMS Jurunas - Rua Fernando Guilhon, S/N;

37. UMS Maguari - Conj. Maguari, Alameda 15;

38. UMS Maracajá - Tv. Siqueira Mendes, S/N;

39. UMS Marambaia - Rod. Augusto Montenegro;

40. UMS Outeiro - Rua Manoel Barata, S/N;

41. UMS Paraíso dos Pássaros - Rua dos Tucanos;

42. UMS Pratinha - Rod. Arthur Bernardes – Base Naval;

43. UMS Satélite - Conj. Satélite, WE 08;

44. UMS Sideral - Rua Sideral – Esquina com Av. Brasil;

45. UMS Tapanã- Rua São Clemente;

46 UMS Telégrafo - Rua do Fio – Entre Pass. São João e Pass. São Pedro;

47. Uremia - Av. Alcindo Cacela, Nº 1421 – São Brás;

48. USF SOUZA - Av. Alm. Barroso, 3639 (Dentro da Setran);

49. CTA - Tv. Rui Barbosa, 1059;

50. UMS Sacramenta - Av. Sen. Lemos, 1840.