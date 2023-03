Nova etapa da aplicação da vacina bivalente contra covid pretende imunizar 114 mil pessoas em Belém

Na nova etapa da aplicação da vacina bivalente contra a covid-19, iniciada na manhã desta segunda-feira (6), a Prefeitura de Belém pretende imunizar 114 mil pessoas. Desta vez, o público- alvo são pessoas a partir de 60 anos de idade.

A vacina pode ser encontrada em qualquer uma das 80 salas de imunização espalhadas pela capital. Para quem ainda não está na faixa etária, segue disponível a vacina monovalente.

Também podem tomar a vacina bivalente pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade e idosos em instituições de longa permanência, além de trabalhadores dessas instituições. O imunizante é liberado, ainda, para indígenas, quilombolas e ribeirinhos que tenham a partir de 12 anos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), o objetivo do reforço com a bivalente é proteger a população contra a cepa original do coronavírus e também da variante Ômicron, já que a nova vacina é uma atualização dos primeiros imunizantes fabricados contra a covid-19. A meta é vacinar 90% do grupo prioritário, que corresponde a 114.354 pessoas.

Dona Joana Favacho de Aquino, 85 anos, também foi vacinada pela manhã. “É importante pra eu não ficar doente. Ter uma velhice saudável” (Foto: Carmem Helena/O Liberal)

Advogado destacou papel da imprensa em combater fake news

E a Unidade Municipal de Saúde Fátima, em Belém, registrou uma boa movimentação para a aplicação da vacina bivalente contra a covid-19 para pessoas a partir de 60 anos de idade.

O advogado Aurelino Santos Júnior, 69 anos, foi imunizado na Unidade Municipal de Saúde Fátima, na rua Domingos Marreiros. “Segundo a moça me explicou, não precisa mais de reforço”, contou. Ele teve covid, no ano passado, quando já havia tomado a quarta dose. “Mas foi bem fraquinha (a covid)”, disse.

O advogado disse ser fundamental o papel da imprensa nesse cenário de fake news relacionadas à eficácia da vacina contra a covid. “É uma coisa seríssima. Muitas pessoas, muitas delas esclarecidas em outros assuntos, acabaram embarcando nessa (notícias falsas)", afirmou.

"Por isso, nesse oceano de informações falsas a credibilidade da imprensa é um baluarte. É um negócio que não se deve cansar de repetir: ‘olha, isso é importante, porque é de alto interesse público’. Vacina salva mesmo vidas”, completou.

Dona Joana Favacho de Aquino, 85 anos, também foi vacinada pela manhã. “É importante pra eu não ficar doente. Ter uma velhice saudável”, contou, afirmando que a vacina não doeu. Antes, havia tomado três doses. Apenas em uma dessas ocasiões, há quatro meses, teve reação: uma moleza no corpo. “Mas depois passou. Foi rapidinho”, contou.

Dona Joana não teve covid. Ela afirmou que a vacina a protegeu contra a doença, acrescentando que sempre toma todas as vacinas disponíveis para a faixa etária dela. “Sempre cuidando da saúde”, completou.

A Sesma informou que está apto a receber a bivalente quem já tomou, no mínimo, duas doses da vacina monovalente, que corresponde ao imunizante que vem sendo aplicado habitualmente contra a covid-19. É necessário ter tomado a última dose há, pelo menos, quatro meses.

Prefeitura continua aplicando as vacinas monovalentes

Para quem ainda não pode tomar a bivalente, a prefeitura segue aplicando as vacinas monovalentes. Estão disponíveis a Pfizer Baby, para início do esquema em crianças com comorbidade, na idade de 6 meses a 2 anos e, também, para completar o esquema de criança de 6 meses a 4 anos - com ou sem comorbidade - que já tenha iniciado o esquema com essa vacina.

A coronavac também está disponível, para os seguintes grupos: crianças e adolescentes com idade de 3 a 17 anos, para primeira e segunda doses ou primeiro reforço; e pessoas com idade de 18 a 59 anos, para primeira e segunda doses e os dois reforços seguintes.

Documentação:

Para se vacinar é preciso apresentar documento de identificação com foto e cartão de vacinação. Para as pessoas imunocomprometidas, além desses documentos, é necessário apresentar laudo para a comprovação da condição.

Locais de vacinação:

Unidades Municipais de Saúde

Horário: 8h às 17h (segunda a sexta-feira).

Hospitais Militares

- Aeronáutica - 8h às 17h (segunda a sexta-feira);

- Exército - 8h às 12h (segunda a sexta-feira);

- Naval - 8h às 12h (terça e quinta feira).

Universidades: segunda a sexta-feira - 9h às 17h

- Unama

- Fibra

- Unifamaz

- Uepa (Escola de Enfermagem Magalhães Barata).

Unidade Móvel de Vacina, 9h às 12h30, nos seguintes locais:

06/03: Praça Benedito Monteiro (Guamá);

07/03: Praça do Cordeiro de Farias.