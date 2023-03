'Vamos vacinar toda a população', diz prefeito sobre a aplicação de vacina bivalente contra covid-19

Começou nesta quarta-feira, 1º de março, a vacinação contra a covid-19 com doses de imunizante bivalente em Belém. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) abriu a campanha durante a manhã, na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Portal da Amazônia. Na ocasião, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, afirmou que o plano é vacinar toda a população, começando de maneira escalonada, a partir de grupos prioritários.

"Inicialmente são 36 mil doses. Começamos a vacinar crianças ou adultos que tenham alguma comorbidade, a partir dos 12 anos. Pessoas saudáveis com 70 anos ou mais também poderão se vacinar. As comunidades ribeirinhas, o quilombo do Sucurijuquara e os indígenas têm prioridade e, depois, avançamos para toda a população, para manter Belém entre as cidades que mais protegem a vida dos seus cidadãos", afirmou.

O prefeito também enfatizou que a vacina bivalente é mais potente, porque protege contra o vírus original, o coronavírus, e contra as variantes, como a Ômicron e suas subvariantes, "de modo que ele é milagroso para impedir o adoecimento e evitar sofrimento e morte", comenta.

O público alvo desta etapa da campanha poderá se vacinar em qualquer um dos 80 pontos de vacinação disponíveis em Belém, das 8h às 17h.

VEJA MAIS

Próximas fases

A segunda fase da vacinação do grupo prioritário inicia no próximo dia 6 de março, com a vacinação das pessoas de 60 a 69 anos de idade. No dia 20, inicia a terceira fase com vacina, disponibilizada para gestantes e puérperas.

No dia 17 de abril será a vez dos trabalhadores de saúde, pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos), população privada de liberdade (a partir de 18 anos), adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (a partir de 12 anos) e funcionários do sistema de privação de liberdade.

Documentação

Para vacinar é preciso apresentar documento de identificação com foto e cartão de vacinação. Para as pessoas imunocomprometidas, além desses documentos, é necessário apresentar laudo para a comprovação da condição.

Onde se vacinar

Unidades Municipais de Saúde

Horário: 8h às 17h (segunda a sexta-feira).

Hospitais Militares

- Aeronáutica - 8h às 17h (segunda a sexta-feira);

- Exército - 8h às 12h (segunda a sexta-feira);

- Naval - 8h às 12h (terça e quinta feira).

Universidades: segunda a sexta-feira - 9h às 17h

- UNAMA

- FIBRA

- UNIFAMAZ

- UEPA (Escola de Enfermagem Magalhães Barata.

Unidade Móvel de Vacina nos seguintes locais:

01/03: Praça Matriz (Icoaraci);

02/03: Praça São Domingos Gusmão;

03/03: Praça Brasil;

06/03: Praça Benedito Monteiro (Guamá) ;

07/03: Praça do Cordeiro;

Horário: 9h às 12h30.

01/03: Colégio Integrado - Conj. Médici II, Av. Santarém, s/n – Marambaia

Horário: 9h às 12h30.

Sugestão de Entrevista:

- Secretário Municipal de Saúde, Pedro Anaisse;

- Coordenadora de Imunização, Nazaré Athaýde;

- Profissionais de Saúde; e

- Público alvo da vacinação.