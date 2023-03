Vacina bivalente: 128 municípios do Pará já receberam o novo imunizante contra a covid-19

Até a noite desta terça-feira (28), 128 municípios paraenses receberam doses de reforço da Pfizer bivalente, aponta levantamento da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), a pedido da Redação Integrada de O Liberal. No Brasil, esse tipo de vacina começou a ser aplicado no dia 27 deste mês, porém, no Pará, as cidades consideradas mais distantes da capital foram as primeiras a receber o imunizante e dar início à campanha nacional. A Região Metropolitana de Belém (RMB) começa a vacinar seus habitantes nesta quarta-feira (1º), assim como em outras regiões. Ao todo, foram recebidas pela Sespa 213.800 mil doses.

Por nota, a Sespa informou que “...aguarda o envio de novas doses pelo Ministério da Saúde, que serão enviadas aos seguintes municípios: Afuá, Cachoeira do Arari, Chaves, Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista, Soure, Anajás, Bagre, Breves, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel”. Até o final da noite desta terça, somente esses 16 municípios ainda não haviam recebido os novos imunizantes.

Na capital, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) abrirá a campanha de vacinação com a vacina bivalente contra a covid-19 nesta quarta-feira (1º). O serviço de imunização ocorrerá de forma escalonada, dividida em fases, para o melhor atendimento ao grupo prioritário elegível pelo Ministério da Saúde para este reforço vacinal. A abertura da campanha acontecerá na Unidade Básica de Saúde (UBS) Portal da Amazônia, a partir das 8h. Para dar início a esta primeira fase da ação, Belém recebeu 36 mil doses da vacina Pfizer Bivalente.

A meta desta primeira fase da campanha é vacinar 90% do grupo prioritário, que corresponde a 114.354 pessoas. Para atender à população e facilitar seu acesso à vacinação, a Prefeitura de Belém vai disponibilizar 80 postos de vacinação, com o envolvimento de 300 profissionais de saúde.

No próximo dia 6 de março, inicia-se a segunda fase da vacinação em Belém para o grupo prioritário icom a vacinação das pessoas de 60 a 69 anos de idade. No dia 20, inicia a terceira fase com vacina, disponibilizada para gestantes e puérperas. No dia 17 de abril será a vez dos trabalhadores de saúde, pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos), população privada de liberdade (a partir de 18 anos), adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (a partir de 12 anos) e funcionários do sistema de privação de liberdade.

Ananindeua e Marituba

Ananindeua e Marituba, na Grande Belém, iniciam, nesta quarta-feira (1º), a primeira fase da aplicação da vacina bivalente contra a covid-19. Em ambos os municípios, a imunização será dividida em fases. Em Ananindeua, a vacinação será realizada em horários alternados nas unidades básica de saúde (UBS's). Já em Marituba, a imunização seguirá das 8h às 16h, em todas as unidades de saúde do município. Para seguir com a aplicação do imunizante, o usuário precisa estar com pelo menos 4 meses da última dose. Devem ser apresentados cartão de vacinação, CPF ou Cartão SUS, além de comprovante para os imunocomprometidos.

Quem pode tomar a vacina bivalente

Inicialmente, a vacina será aplicada somente nos grupos de risco. Conforme divisão anunciada pelo ministério, a imunização será feita na fase 1 em pessoas acima de 70 anos de idade, imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas; na fase 2, pessoas com idade entre 60 anos e 69 anos de idade; na fase 3, gestantes e puérperas; e na fase 4, profissionais de saúde.

O que é necessário para se vacinar

Para vacinar é preciso apresentar documento de identificação com foto e cartão de vacinação. Para as pessoas imunocomprometidas, além desses documentos, é necessário apresentar laudo para a comprovação da condição.

Campanha nacional

A ação vai seguir o cronograma do Ministério da Saúde. Segundo a pasta, o imunizante melhora a imunidade contra o vírus da cepa original e também contra a variante Ômicron, e possui perfil de segurança e eficácia semelhante ao das vacinas monovalentes. No Brasil, duas vacinas bivalentes, ambas produzidas pelo laboratório Pfizer, receberam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso emergencial. Elas são indicadas como dose única de reforço para crianças e adultos, após dois meses da conclusão do esquema vacinal primário, ou como última dose de reforço.

O ministério reforça que as vacinas monovalentes contra a covid-19 seguem disponíveis em unidades básicas de Saúde (UBS) para a população em geral e são classificadas como “altamente eficazes contra a doença”, garantindo grau elevado de imunidade e evitando casos leves, graves e óbitos pela doença.

Veja onde tomar a vacina bivalente contra covid-19 em Belém

Unidades Municipais de Saúde

Horário: 8h às 17h (segunda a sexta-feira).

Hospitais Militares

- Aeronáutica - 8h às 17h (segunda a sexta-feira);

- Exército - 8h às 12h (segunda a sexta-feira);

- Naval - 8h às 12h (terça e quinta feira).

Universidades: segunda a sexta-feira - 9h às 17h

- UNAMA

- FIBRA

- UNIFAMAZ

- UEPA (Escola de Enfermagem Magalhães Barata.

Unidade Móvel de Vacina nos seguintes locais:

01/03: Praça Matriz (Icoaraci);

02/03: Praça São Domingos Gusmão;

03/03: Praça Brasil;

06/03: Praça Benedito Monteiro (Guamá) ;

07/03: Praça do Cordeiro;

Horário: 9h às 12h30.

Outros postos

01/03: Colégio Integrado - Conj. Médici II, Av. Santarém, s/n – Marambaia

Horário: 9h às 12h30.

Veja onde se vacinar com o imunizante bivalente em Ananindeua

Horário: das 8h às 12h

UBS Ariri

UBS Atalaia

UBS Aurá

UBS Carnaúba

UBS Carlos Guimarães

UBS Cidade Nova IV

UBS Cristo Redentor

UBS Curuçambá Rural

UBS Cristo Rei

UBS Falcolândia

UBS Guajará I

UBS Helena Barra

UBS Heliolândia Rural

UBS Jardim Nova Vida

UBS Jaderlândia II

UBS Jardim Amazônia

UBS José Araújo

UBS Lucília Bráulio

UBS Nova Águas Lindas

UBS Nova Esperança II e III

UBS Nova União

UBS Novo Cristo

UBS Park Laguna

UBS Pérola I e II

UBS Saré

UBS Una

UBS Warislândia

Horário: das 8h às 16h

UBS Ananindeua Centro

UBS Águas Brancas

UBS Águas Lindas

UBS Coqueiro

UBS Distrito Industrial

UBS Elo I e II

UBS Icuí

UBS Julia Seffer

UBS Nova Zelândia

UBS Paulo Frota

UBS Pedreirinha

UBS Roraima - Amapá

UBS Paaranos (abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas)

Postos com vacinação bivalente em Marituba

ESF Santa Clara

ESF José Coelho Serrão

ESF Santa Lúcia

ESF Riacho Doce

ESF Manoel Paiva

ESF Bela Vista

ESF Celina Lameia

ESF Adalúcio Calado

ESF Pastor Arimateia (Canaã)