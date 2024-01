Empresa de Elon Musk faz primeiro implante de chip em cérebro humano

O bilionário Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, informou nesta segunda-feira (29) que uma de suas empresas, a Neuralink, colocou seu primeiro dispositivo em um paciente, neste domingo (28). O objetivo do produto, denominado Telepathy, é permitir que um ser humano controlasse um telefone ou computador “apenas pensando”. Segundo Musk, os primeiros usuários serão aqueles que perderam o movimento de seus membros.

VEJA MAIS

“Imagine se Stephen Hawking pudesse se comunicar mais rápido do que um datilógrafo ou leiloeiro. Esse é o objetivo", escreveu o bilionário em sua conta na plataforma X (antigo Twitter).

Em maio do ano passado, a Food and Drug Administration (FDA, o órgão regulador americano para medicamentos e alimentos), autorizou Neuralink a iniciar testes em humanos. No próprio site, a empresa informa que seu primeiro teste clínico está aberto para recrutamento e é voltado a pessoas com uso limitado ou sem uso das duas mãos devido a uma lesão na medula espinhal cervical, ou à esclerose lateral amiotrófica.

“Esse estudo envolve a colocação de um pequeno implante cosmeticamente invisível em uma parte do cérebro que planeja os movimentos”, diz texto, acrescentando que o dispositivo foi projetado "para interpretar a atividade neural de uma pessoa, de modo que ela possa operar um computador ou smartphone simplesmente com a intenção de se mover - não são necessários fios ou movimentos físicos".

O empresário e a Neuralink não deram mais detalhes sobre quem recebeu o primeiro implante ou se ele estava funcionando. A empresa trabalha para desenvolver interfaces de computador que possam ser implantadas em cérebros humanos. Musk chegou a anunciar, em novembro de 2022, que a Neuralink começaria a fazer testes em humanos em um período de seis meses. Na ocasião, a empresa exibiu um vídeo que supostamente mostrava dois macacos movendo cursores de computador com seus cérebros, por meio de seu produto.