Em nova atualização, Twitter remove manchetes de links de notícias publicadas na plataforma

A rede social X, antigo Twitter, fez mais uma mudança na plataforma. Dessa vez, as manchetes de notícias, que antes eram exibidas nas publicações, foram removidas. Segundo Elon Musk, proprietário do site, a atualização visa melhorar a estética e otimizar o espaço de tela no feed para permitir a visualização de mais posts simultaneamente.

Essa mudança já havia sido planejada há algum tempo e foi implementada para os usuários de iOS e desktop. Agora, ao visualizar um tweet com um link para uma notícia, os usuários verão apenas a imagem relacionada à matéria.

Para acessar o conteúdo completo da notícia, os usuários precisarão clicar na imagem, que abrirá uma nova aba diretamente na página da matéria. A diferença entre as "imagens de links" e "imagens comuns" é sutil, sendo apenas a presença de uma pequena fonte do site no canto inferior. Veja um exemplo a seguir:

Apesar da mudança, os anúncios ainda exibem manchetes e descrições completas, ou seja, a medida de remover as manchetes não se aplica a links publicitários.

Elon Musk expressou o apoio a essa mudança afirmando que "Isso vem diretamente de mim. Melhorará muito a estética", e também destacou que ajudaria a combater manchetes sensacionalistas para atrair cliques. No entanto, essa mudança não está sendo bem aceita entre os usuários. Alguns internautas estão sentindo falta das informações das manchetes, que costumavam ser úteis para determinar rapidamente o conteúdo de um link compartilhado.

A medida também pode ter implicações para veículos de notícias e editores, pois reduz a visibilidade das manchetes e dos resumos das notícias em sua forma original.

