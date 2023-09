Médicos denunciam morte de macacos em teste de chip cerebral de Elon Musk

Um grupo de médicos apontou a morte de uma dúzia de macacos em testes envolvendo a empresa norte-americana Neuralink, de propriedade de Elon Musk. No dia 10 de setembro, o magnata alegou que alguns dos animais envolvidos nos testes haviam morrido de doenças terminais durante os procedimentos.

O Comitê de Médicos para a Medicina Responsável, organização sem fins lucrativos, solicita uma investigação por parte da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e Exchange Commission (SEC) para esclarecer as circunstâncias que envolveram essas mortes. Ao contrário do que Musk diz, a organização afirma que os primatas faleceram devido a complicações relacionadas aos testes de implante. Na última terça-feira, a Neuralink abriu vagas para voluntários humanos que queiram testar o chip cerebral.

VEJA MAIS

Fundada em 2016, a Neuralink é uma startup de chips cerebrais que tem o objetivo de desenvolver tecnologia para permitir que os cérebros humanos se comuniquem com dispositivos artificiais. Segundo Musk, o chip cerebral poderia fazer as pessoas recuperarem seus movimentos e até curar doenças neurológicas.

Em 2021, Musk divulgou um vídeo no YouTube no qual um macaco chamado Pager jogava um videogame usando controles movidos por seus olhos, graças a dois chips implantados seis meses antes. No entanto, a empresa começou a fazer testes em animais 12 meses após ser fundada. Uma investigação da Reuters realizada há um ano, revelou que a Neuralink havia sacrificado aproximadamente 1.500 animais, incluindo ovelhas, porcos e macacos, que sofriam de doenças debilitantes antes de sua morte.

O Comitê de Médicos argumenta que as declarações de Musk sobre as mortes dos animais foram "enganosas" e que os investidores da Neuralink "merecem ouvir a verdade". A empresa soma mais de 280 milhões de dólares só de investidores externos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)