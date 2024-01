R70: 'Boa explicação sobre o que faz os países mais ou menos prósperos', diz Elon Musk sobre Milei

Missão histórica

O Japão tenta hoje, às 12h20 (no horário de Brasília), se tornar o quinto país do mundo a pousar na Lua.



“Enem dos Concursos”

As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) começam hoje, às 10h, e vão até 9 de fevereiro de 2024

Elon Musk (J. Bosco)

"Boa explicação sobre o que faz os países mais ou menos prósperos.”

Elon Musk, dono do X (ex-Twitter), da Tesla e da SpaceX, elogiou o discurso do presidente da Argentina, Javier Milei, no 54º Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O líder argentino disse que o capitalismo de livre comércio como sistema econômico é a “única ferramenta” que o mundo tem “para acabar com a fome, a pobreza e a miséria”.

DAVOS

AUSÊNCIA

Incomodou representantes do PIB brasileiro que enfrentam o frio de Davos, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial, a ausência do ministro Fernando Haddad, considerado o único bastião de uma política fiscal austera no governo Lula. O titular da Fazenda ignorou a obrigação de vender o Brasil para investidores e deixou isolada a ministra Marina Silva, com seu discurso ambientalista, descompensando a participação brasileira no Fórum. Outros emergentes, como a Índia e a Argentina, deram a devida importância ao evento.

CIÚMES

As especulações para a ausência de Haddad vão desde o imbróglio envolvendo o pacote de reoneração gradual da folha de pagamento das empresas em determinados setores, cujas negociações com o Congresso são difíceis, até um certo ciúme do PT com relação ao protagonismo do ministro da Fazenda e sua insistência na meta do déficit fiscal zero.

PARÁ

Já o Pará, representado em Davos pelo governador Helder Barbalho, destacou-se na sessão “A transição para uma pecuária de baixo carbono no Brasil”, na qual o chefe do Executivo paraense citou os avanços implantados pelo Estado para garantir a integridade da cadeia da pecuária, priorizando práticas sustentáveis de conservação e uso do solo, com destaque para iniciativas como o Selo Verde e o Programa de Rastreabilidade da Cadeia da Pecuária no Pará, este último lançado na COP 28, em Dubai.

DROGAS

PROJETO

Apesar do recesso da Alepa, o deputado estadual Rogério Barra resolveu protocolar um projeto que vai dar o que falar. O Projeto de Lei, encaminhado no último dia 17 de janeiro, visa multar quem adquirir, guardar ou transportar drogas ilícitas no Pará.

SEMELHANTE

A sanção administrativa pode chegar a dois salários mínimos, com possibilidade de aumentar caso haja reincidência. Se o infrator não tiver condições de arcar com o valor da multa, será obrigado a realizar um trabalho social e/ou comunitário. Outras cidades do Brasil, como Balneário Camboriú, reduto do ex-presidente Bolsonaro, que é admirado por Barra, já adotaram uma lei semelhante que visa um cerco contra drogas ilícitas.

VIOLÊNCIA

MULHERES

Agora é oficial. Foi publicado ontem, no Diário Oficial do Estado, o decreto nº 3.643, que institui o protocolo “Não se cale”, de ações de capacitação, prevenção e de encaminhamento de mulheres em situações de risco de violências físicas, psicológicas e sexuais em bares, restaurantes e estabelecimentos noturnos no Pará. O protocolo “Não se cale” é mais uma ferramenta para combater a violência contra as mulheres, e será amparado pela Secretaria de Estado das Mulheres (Semu), que vai adotar um selo de certificação para identificar os estabelecimentos que aderirem ao cumprimento das medidas de ação e prevenção cabíveis.

APOIO

O decreto, assinado no último dia 15 pelo governador Helder Barbalho, estabelece entre as diretrizes que orientam o protocolo a preservação da dignidade da vítima, garantindo a confiabilidade na sua palavra, o sigilo da denúncia, o apoio técnico e a necessária cooperação com o Poder Público para amparar da forma correta as mulheres vítimas, independentemente de sua orientação sexual – sejam elas cisgêneras ou transgêneras. Além das mulheres, as ações previstas no protocolo poderão ser estendidas ao atendimento de outras pessoas que sofram risco de violências físicas, psicológicas e sexuais nas dependências dos estabelecimentos comerciais.

CHOCOLATE

VERTICALIZAÇÃO

Para diversificar a produção do chocolate paraense e incentivar a verticalização da produção do cacau, instrutores das Escolas-Indústria de Chocolate do Senar Pará na região nordeste do Estado passaram alguns dias frente a frente com a chef chocolatier Sarah Lorena Brogni, premiada internacionalmente por suas criações. No treinamento foram trabalhadas principalmente novas receitas para tirar o melhor proveito possível da amêndoa produzida no Pará, que está entre as 50 melhores do mundo.

EM POUCAS LINHAS

► Ainda no Fórum de Davos 2024, o governador Helder Barbalho incluiu em sua agenda, ontem, um encontro com representantes do banco BTG Pactual, em que discutiu apoio a iniciativas de regularização ambiental e descarbonização da economia paraense. Ele também teve um encontro com representantes da Norsk Hydro e da mineradora e trading suíça Glencore, que acaba de adquirir parte da Alunorte, refinaria controlada pela Hydro que produz alumina a partir de bauxita em Barcarena, no Pará.

► O sistema nacional socioeducativo completou ontem 12 anos de regulamentação em lei. No Pará existem unidades de internação de adolescentes na Região Metropolitana de Belém, Santarém e Marabá, e atualmente não existe superlotação. São 176 adolescentes cumprindo essas medidas, com um total de 548 vagas. Ou seja, 32,12% é a taxa de ocupação, conforme informações da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, órgão do governo que faz a gestão no Estado.

► Mais uma vez a gastronomia do Pará conquista o protagonismo em competições mundiais. Nesta quinta-feira (18), a premiação World Gin Awards 2024 – que ocorre todos os anos na Inglaterra – condecorou com medalha de prata a empresa paraense AMZ Tropical, que usou o jambu como carro-chefe. A empresa atua no ramo da coquetelaria, e foi a única entre as brasileiras a pontuar na categoria “signature botanical”, que representa o botânico em destaque, fruto do trabalho com o jambu nas suas receitas.

► Em parceria com o Instituto Descarte Correto, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) dá continuidade à campanha de arrecadação de lixo eletrônico. Um ponto itinerante será montado hoje na Praça da República, na avenida da Paz, esquina com Assis de Vasconcelos, ao lado do Theatro da Paz. No ponto de descarte, que funcionará das 9h às 14h, serão recebidos materiais como computadores, celulares, televisores, eletrodomésticos, aparelhos de som, baterias e pilhas.