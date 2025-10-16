Após confusão em ringue, Popó e Wanderlei fazem as pazes e aparecem juntos em comercial

Após semanas de tensão e troca de acusações, os lutadores Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva surpreenderam o público ao aparecerem juntos em um novo comercial que faz referência direta à confusão generalizada ocorrida no ringue do Spaten Fight Night, no dia 27 de setembro. A peça publicitária, lançada nesta quinta-feira (16/10), traz os dois protagonistas lado a lado em uma campanha do Burger King, com alfinetadas bem-humoradas e clima leve.

O vídeo faz menções irônicas ao episódio polêmico: “Tem gente que quer ver nós dois na briga, no soco, deselegante”, brinca Popó. Wanderlei também entra na piada, pedindo para que o consumidor “use a cabeça”, em alusão às cabeçadas ilegais que aplicou durante o combate e que causaram sua desclassificação.

No final do comercial, Wanderlei ainda provoca Popó ao perguntar se ele “quer levar um pro filhão?”, lembrando que foi Rafael Freitas, filho do boxeador, quem acertou os socos que derrubaram o ex-campeão do Pride durante a confusão.

Relembre o caso

O clima entre os lutadores azedou após o embate no Spaten Fight Night. Wanderlei Silva foi desclassificado por uma série de golpes ilegais contra o tetracampeão mundial de boxe. A situação saiu do controle quando membros das equipes entraram no ringue e iniciaram uma briga generalizada.

Wanderlei foi nocauteado e levado ao hospital com cortes no rosto. Popó também precisou de atendimento médico após fraturar a mão direita e passou por cirurgia.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Wanderlei acusou a equipe rival de agressão covarde e não descartou ações judiciais. Do outro lado, Popó acusou Fabrício Werdum, treinador de Wanderlei, de envolvimento direto na agressão.

Aposentadoria de Popó

O episódio marcou profundamente a carreira de Popó. No início de outubro, ele anunciou oficialmente sua aposentadoria, durante coletiva de imprensa do Fight Music Show 7. Aos 50 anos, emocionado, declarou que nunca havia deixado um ringue machucado até aquela noite.

"Eu saí machucado, porque o cara me agrediu fora da luta, e hoje eu penduro as minhas luvas e digo para vocês que o boxe parou para mim. Fiquei com uma vergonha tão grande que paro de lutar boxe", afirmou.