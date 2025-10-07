Após vexame com Wanderlei Silva, Popó é indicado pela terceira vez para o Hall da Fama do Boxe Além de Popó, outros nomes lendários da nobre arte estão na disputa Estadão Conteúdo 07.10.25 15h58 Popó fez declarações sobre o ex-bbb no Jornal do Almoço e divulgou sua participação no Jogo das Estrelas (Foto/Instagram: @popofreitas) Assim como ocorreu em 2021 e 2022, Acelino Popó Freitas é um dos 42 ex-boxeadores indicados para entrar no Hall da Fama Internacional de Boxe de Canastota, nos Estados Unidos. O tetracampeão mundial vai precisar ficar entre os três mais votados. Jornalistas, ex-lutadores e personalidades participam da eleição. Eder Jofre, morto em 2022, é o único representante brasileiro no Hall da Fama do Boxe de Canastota, criado em 1990. O Galo de Ouro teve seu nome incluído em 1992. Além de Popó, outros nomes lendários da nobre arte estão na disputa como Gennady Golovkin, Antonio Tarver, Meldrick Taylor, Joel Casamayor e Nigel Benn. Popó, que está com 50 anos, tem um cartel de 41 vitórias (34 nocautes) e duas derrotas. Ele foi campeão dos superpenas e leves. O ex-boxeador faz atualmente lutas-exibição e na semana passada se envolveu em um imbróglio com o ex-lutador de Wanderley Silva no Spaten Fight Night 2. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe Popó Hall da Fama Wanderlei Silva COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Odair Hellmann volta a Belém para duelo decisivo entre Remo e Athletico pela Série B Técnico do Furacão retorna a Belém, onde já enfrentou o Leão em 2018, para duelo decisivo no Baenão pela Série B. 07.10.25 16h03 Futebol Atacante paraense de 16 anos assina contrato profissional com o Flamengo Emanuel Silva é natural de Marabá, mas atua nas categorias de base do clube carioca há seis anos. 07.10.25 13h53 Mais esportes Ananindeua recebe competição de powerlifting neste mês; veja como se inscrever Copa Rinoceronte de Levantamento Terra será dia 19 de outubro. 07.10.25 13h39 Futebol Com novo executivo, Águia de Marabá inicia planejamento para 2026: 'Entrar para ser campeão' Ex-goleiro Diego Martins é o novo dirigente do Azulão e promete montar elenco competitivo para buscar título na próxima temporada 07.10.25 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Deixou saudade? Ex-goleiro do Paysandu e do Remo está quase eliminado na Série C: 'os números falam tudo' Thiago Coelho atuou no futebol paraense por cinco anos e defendeu os times da capital 06.10.25 17h33 BATALHA Com desfalques na zaga e no ataque, Paysandu encara Botafogo-SP com a esperança de sair da lanterna O Papão soma 26 pontos e chega à reta final com a missão de somar vitórias praticamente em sequência para manter viva a esperança de permanência 07.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Brasileirão movimenta o futebol nesta segunda-feira 07.10.25 7h00 TABU Remo busca vencer o Athletico-PR pela 1ª vez na história para entrar na briga pelo G-4 da Série B Partida ocorre nesta quinta-feira (9), às 21h35, no estádio Baenão, em Belém, pela 31ª rodada da Segundona. 07.10.25 11h05