Após vexame com Wanderlei Silva, Popó é indicado pela terceira vez para o Hall da Fama do Boxe

Além de Popó, outros nomes lendários da nobre arte estão na disputa

Estadão Conteúdo
fonte

Popó fez declarações sobre o ex-bbb no Jornal do Almoço e divulgou sua participação no Jogo das Estrelas (Foto/Instagram: @popofreitas)

Assim como ocorreu em 2021 e 2022, Acelino Popó Freitas é um dos 42 ex-boxeadores indicados para entrar no Hall da Fama Internacional de Boxe de Canastota, nos Estados Unidos. O tetracampeão mundial vai precisar ficar entre os três mais votados. Jornalistas, ex-lutadores e personalidades participam da eleição.

Eder Jofre, morto em 2022, é o único representante brasileiro no Hall da Fama do Boxe de Canastota, criado em 1990. O Galo de Ouro teve seu nome incluído em 1992.

Além de Popó, outros nomes lendários da nobre arte estão na disputa como Gennady Golovkin, Antonio Tarver, Meldrick Taylor, Joel Casamayor e Nigel Benn.

Popó, que está com 50 anos, tem um cartel de 41 vitórias (34 nocautes) e duas derrotas. Ele foi campeão dos superpenas e leves. O ex-boxeador faz atualmente lutas-exibição e na semana passada se envolveu em um imbróglio com o ex-lutador de Wanderley Silva no Spaten Fight Night 2.

