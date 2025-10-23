Águia de Marabá anuncia mais três jogadores para a temporada de 2026 Clube iniciou a prepara para o próximo ano e já anunciou, no total, quatro contratações O Liberal 23.10.25 12h37 Azulão anunciou o retorno de Wendell, campeão paraense em 2023 (Divulgação / Águia de Marabá) Quarto colocado no Campeonato Paraense de 2025 e campeão da Copa Grão-Pará, o Águia de Marabá já está montando o elenco para a temporada de 2026. Na última quarta-feira (22), o clube anunciou mais duas contratações, com destaque para o retorno do meia Wendell, que foi campeão paraense com a equipe em 2024. Além de Wendell, o Azulão também anunciou o retorno do goleiro Jefferson, que esteve no time no primeiro semestre desta temporada, e nesta quinta-feira (23), a contratação de Dedé, ex-Tuna. Antes dos três, a equipe já havia confirmado a contratação do atacante Otacílio Marcos. Wendell vai para a sua quarta passagem pela equipe de Marabá. Antes disso, o jogador já havia atuado com a camisa do Azulão em 2021, 2022 e 2023, quando conquistou o título do Campeonato Paraense com o clube. Ao todo, são 38 jogos pelo Águia e um gol marcado. VEJA MAIS Com novo executivo, Águia de Marabá inicia planejamento para 2026: 'Entrar para ser campeão' Ex-goleiro Diego Martins é o novo dirigente do Azulão e promete montar elenco competitivo para buscar título na próxima temporada FPF define formato de disputa do Parazão 2026; veja como vai ser A competição será dividida em dois grupos (A e B), com seis equipes em cada FPF no Japão: Ricardo Gluck Paul debate futebol brasileiro com embaixador O presidente da Federação Paraense de Futebol participou de reunião oficial da CBF em Tóquio para ampliar a conexão com o mercado asiático Já Jefferson, de 33 anos, retorna ao Azulão após uma curta passagem no início do ano. O arqueiro havia sido contratado para ser reserva de Axel Lopes, mas não chegou a atuar pela equipe. Em seguida, foi para o ASA disputar a Série D, mas não conseguiu o acesso. Já Dedé defendeu a Tuna em 27 jogos em 2025 e marcou um. O zagueiro também tem passagens pelo Independente de Tucuruí, Santos-PA, Castanhal, entre outros. Para a próxima temporada, o Águia de Marabá demonstra foco. Em uma tentativa de repetir o feito de 2023, o clube contratou um executivo de futebol, o ex-jogador Diego Martins. Como treinador, o time será comandado pelo ex-Tuna Luso Júlio César. O Azulão inicia a temporada com a disputa da Supercopa Grão-Pará, que será realizada contra o Remo, campeão do Parazão. A decisão ainda não tem data definida pela Federação Paraense de Futebol (FPF), mas pode ocorrer na terceira semana de janeiro e marcará o início da temporada do futebol paraense. Além dessa competição e do estadual, o Águia de Marabá ainda terá a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro no calendário. 