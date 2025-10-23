Capa Jornal Amazônia
Águia de Marabá anuncia mais três jogadores para a temporada de 2026

Clube iniciou a prepara para o próximo ano e já anunciou, no total, quatro contratações

O Liberal
fonte

Azulão anunciou o retorno de Wendell, campeão paraense em 2023 (Divulgação / Águia de Marabá)

Quarto colocado no Campeonato Paraense de 2025 e campeão da Copa Grão-Pará, o Águia de Marabá já está montando o elenco para a temporada de 2026. Na última quarta-feira (22), o clube anunciou mais duas contratações, com destaque para o retorno do meia Wendell, que foi campeão paraense com a equipe em 2024.

Além de Wendell, o Azulão também anunciou o retorno do goleiro Jefferson, que esteve no time no primeiro semestre desta temporada, e nesta quinta-feira (23), a contratação de Dedé, ex-Tuna. Antes dos três, a equipe já havia confirmado a contratação do atacante Otacílio Marcos.

Wendell vai para a sua quarta passagem pela equipe de Marabá. Antes disso, o jogador já havia atuado com a camisa do Azulão em 2021, 2022 e 2023, quando conquistou o título do Campeonato Paraense com o clube. Ao todo, são 38 jogos pelo Águia e um gol marcado.

Já Jefferson, de 33 anos, retorna ao Azulão após uma curta passagem no início do ano. O arqueiro havia sido contratado para ser reserva de Axel Lopes, mas não chegou a atuar pela equipe. Em seguida, foi para o ASA disputar a Série D, mas não conseguiu o acesso.

Já Dedé defendeu a Tuna em 27 jogos em 2025 e marcou um. O zagueiro também tem passagens pelo Independente de Tucuruí, Santos-PA, Castanhal, entre outros. 

Para a próxima temporada, o Águia de Marabá demonstra foco. Em uma tentativa de repetir o feito de 2023, o clube contratou um executivo de futebol, o ex-jogador Diego Martins. Como treinador, o time será comandado pelo ex-Tuna Luso Júlio César.

O Azulão inicia a temporada com a disputa da Supercopa Grão-Pará, que será realizada contra o Remo, campeão do Parazão. A decisão ainda não tem data definida pela Federação Paraense de Futebol (FPF), mas pode ocorrer na terceira semana de janeiro e marcará o início da temporada do futebol paraense.

Além dessa competição e do estadual, o Águia de Marabá ainda terá a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro no calendário.

