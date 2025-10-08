Remo x Águia de Marabá: Supercopa Grão-Pará pode ser realizada na terceira semana de janeiro de 2026

A temporada de 2026 do futebol paraense deve começar na terceira semana de janeiro. Durante a coletiva de apresentação no Águia de Marabá, o novo executivo de futebol do clube, Diego Martins, disse que a decisão da Supercopa Grão-Pará pode ser realizada no dia 18 de janeiro. O título será disputado entre o Remo e o Azulão.

Segundo o calendário apresentado na última semana pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Campeonato Paraense começa no dia 24 de janeiro. Assim, a decisão da Supercopa, que organizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF), terá que ser realizada entre a segunda e a terceira semana do primeiro mês do ano.

Conforme a declaração do executivo do Azulão, ainda não há nada definido, mas é possível que a competição seja realizada no dia 18 e abra, oficialmente, a temporada das equipes paraenses.

“Teve uma reunião agora que me passaram. Parece que ainda não está definida a fórmula do Campeonato [Paraense]; parece que começa dia 24, mas não é nada certo. Dia 18 também seria um jogo contra o Remo, naquela Supercopa. Então, assim, a hora que for confirmado tudo isso, vai ser marcada a nossa apresentação [para a pré-temporada]”, disse Diego Martins.

A Supercopa Grão-Pará abre o calendário paraense desde 2024. O torneio, em jogo único, é disputado entre o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará do ano anterior. Em 2026, o duelo será entre Remo e Águia de Marabá.

Neste ano, a competição foi realizada no dia 12 de janeiro, no Mangueirão. A decisão ficou entre Paysandu e Tuna Luso. O Papão venceu por 2 a 0 e levantou a taça de campeão.

A data oficial deve ser divulgada pela FPF até dezembro, quando será realizado o congresso técnico. Assim, os clubes terão tempo para se organizar e iniciar a preparação para a temporada de 2026, que promete ser intensa.