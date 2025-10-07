Com novo executivo, Águia de Marabá inicia planejamento para 2026: 'Entrar para ser campeão' Ex-goleiro Diego Martins é o novo dirigente do Azulão e promete montar elenco competitivo para buscar título na próxima temporada O Liberal 07.10.25 12h00 Diego Martins estava no Imperatriz-MA (Ascom / Águia de Marabá) Em busca de fazer uma temporada melhor do que a de 2025, o Águia de Marabá já iniciou os trabalhos para 2026. O clube anunciou um novo executivo de futebol, o ex-goleiro Diego Martins. Durante a coletiva de apresentação, que ocorreu na última segunda-feira (6), o dirigente falou sobre o planejamento da equipe para o próximo ano e a montagem do elenco. "Para mim, é uma satisfação [vir para o Águia de Marabá]. Eu saí de uma zona de conforto, estava muito bom, cômodo, o clube todo na minha mão, praticamente. E eu vim para cá, é um desafio, e não tenho medo de desafio", afirmou o novo executivo do Azulão. "[Quando] eu cheguei, já tinha alguns nomes, bons nomes, por sinal, mas não podemos divulgar ainda. Eu já cheguei com mais sete nomes de peso, para que a gente possa juntar com eles e com a metodologia do nosso treinador Júlio César. Temos uma conversa praticamente diária, em que ele [técnico] me diz qual o perfil de jogadores que ele quer", completou Diego. VEJA MAIS Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará Águia de Marabá anuncia Júlio César como novo técnico para a temporada 2026 Treinador, ex-Tuna Luso, terá pela frente quatro competições e busca melhorar desempenho do Azulão CBF lança calendário esportivo, confirma retorno da Copa Norte e mudanças nas Séries C e D Copa Verde será dividida em duas "competições" e segue com vaga apenas para a Copa do Brasil, que passou por modificações significativas Segundo o executivo, o planejamento é que até o dia 1º de dezembro a equipe já inicie a pré-temporada, visto que, em janeiro, antes do início do Parazão, o Águia de Marabá tem um compromisso com o Remo na final da Supercopa Grão-Pará. "Alguns clubes a gente sabe que vão entrar depois [na pré-temporada], só que nós não somos iguais a eles. Nós vamos entrar para ser campeões e, por isso, vamos nos preparar para isso. Em breve, vão ser anunciados os atletas que a gente já contratou — já tem pré-contrato, já tem um bom número. Acho que faltam quatro ou cinco jogadores para a gente fechar um elenco", disse. Objetivos Um dos objetivos do Águia para 2026 é voltar a levantar a taça de campeão do Campeonato Paraense. Em 2023, o Azulão desbancou os principais times do Estado, Remo e Paysandu, e sagrou-se campeão. Agora, o plano é repetir o feito. Para isso, Diego contou que tem estudado o estilo de jogo da região para contratar atletas com o mesmo perfil. "Nós vamos entrar para ser campeão e, por isso, nós vamos nos preparar antes para isso...A gente está trazendo jogadores nesse sentido: volantes de muita força, zagueiros de muita altura, o zagueiro de velocidade também, que é o que eu estou tentando agora — esquerdo, principalmente. Vamos fazer um time com a cara do campeonato para ganhar", ressaltou o executivo. "Não adianta a gente querer vir para cá achando que vamos entrar para ser mais um ou só para ganhar uma vaga na Copa do Brasil. Todo ano o Águia consegue passar, e não pode ser campeão novamente? Se alguém me falar que tem no regulamento que o Águia não pode ser campeão estadual, eu me levanto da cadeira e vou embora. Se não está dizendo isso, é porque a gente pode — e vamos", finalizou Diego Martins. O novo executivo do Azulão estava no Imperatriz-MA, que foi vice-campeão estadual e disputou a Série D de 2025. Para a próxima temporada, o Águia de Marabá terá um calendário cheio, com a Supercopa Grão-Pará, Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Série D, onde tentará o acesso à Terceira Divisão. 