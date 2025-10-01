CBF lança calendário esportivo, confirma retorno da Copa Norte e mudanças nas Séries C e D

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lançou oficialmente o calendário esportivo dos próximos anos. A entidade confirmou o retorno da Copa Norte, conforme adiantou o Núcleo de Esportes de O Liberal, além de mudanças significativas nas Séries C e D.

A partir de 2026, a Copa Verde será dividida em duas "conferências": Copa Norte e Copa Centro-Oeste. Assim, o torneio passa a ser uma "Supercopa" regional. Disputam as competições os campeões estaduais da região, os vice-campeões e dois escolhidos a partir do ranking da CBF.

A competição está marcada para começar no dia 25 de março e terminar em 7 de junho. O torneio terá um aumento de 30 para 70 partidas. O Espírito Santo, apesar de estar localizado no Sudeste, vai disputar a Copa Centro-Oeste.

VEJA MAIS

Formato

Tanto a Copa Norte quanto a Centro-Oeste terão dois grupos de seis clubes, com turno único cada. Os dois mais bem colocados de cada chave avançam para as semifinais, e os vencedores disputam a final, que terá jogos de ida e volta.

Os campeões das "conferências" duelam pelo título da Copa Verde, também em partidas de ida e volta.

Além de uma premiação em dinheiro, que promete ser milionária, os campeões terão vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil.

Retorno

A Copa Norte já havia feito parte do calendário nacional entre as temporadas de 1997 e 2002. O Paysandu venceu a última edição do torneio, que garantiu vaga na Copa dos Campeões - competição em que o clube também foi campeão e disputou a Libertadores. O feito se tornou um dos grandes momentos do futebol nortista.

"Esse 1º de outubro é um dia para ficar marcado na história do futebol brasileiro. Anunciamos mudanças profundas na estrutura. Na minha posse, anunciei que os campeonatos estaduais teriam 11 datas e essa promessa foi cumprida. Essas mudanças têm dois motivos: reduzir a carga de jogos para os times da elite e aumentar o acesso a competições nacionais para os times que, por décadas, ficam boa parte do ano sem calendário", declarou Samir Xaud, presidente da CBF, durante o lançamento.

Novidades

Além da Copa do Nordeste e da Copa Verde, será criada a Copa Sul-Sudeste. Equipes classificadas para os torneios da Conmebol não disputam essas competições regionais por conta das datas que coincidem com as disputas continentais.

Série C e D

A Série C também terá modificações relevantes. O campeonato começará no dia 5 de abril e terminará em 25 de outubro. No próximo ano, apenas dois clubes serão rebaixados. A partir da edição seguinte, a competição crescerá para 24 times e chegará a 28 em 2028.

Nesse novo formato, a partir de 2028, serão dois grupos com 14 clubes cada, e seis equipes serão rebaixadas para a Série D.

Já a Quarta Divisão nacional terá início no mesmo dia da Série C, mas terminará um mês antes, em 13 de setembro. O campeonato terá 96 clubes - antes eram 64. Os times terão um calendário mais cheio, com minímo de 10 jogos e máximo de 22 jogos.

O Pará pode ter mais representantes na disputa. Segundo a apresentação da CBF, as vagas serão divididas da seguinte forma: 64 para federações estaduais, considerando o RNF de 2026; 28 para clubes que atingirem a 2ª fase da Série D 2025; e o restante definido pelo Ranking Nacional de Clubes.

Copa do Brasil

Outro torneio que sofreu mudanças significativas foi a Copa do Brasil. A partir do ano que vem, a competição terá mais clubes e será disputada em final única, que encerrará o calendário nacional. Além disso, contará com todos os clubes da Série A.

A competição está prevista para começar em 18 de fevereiro e terminar em 6 de dezembro - o Brasileirão acabará em 2 de dezembro. Conforme divulgou a CBF, 126 times vão disputar o torneio. Em 2027, esse número sobe para 128. As 20 equipes da Série A entrarão na disputa na quinta fase, a última antes das oitavas de final.

As quatro primeiras fases serão decididas em jogo único. Já da quinta fase até as semifinais, haverá partidas de ida e volta.

Série A e Estaduais

A Série A e a Série B mantêm o mesmo formato. A Primeira Divisão começa mais cedo, no dia 28 de janeiro, com previsão de término em 2 de dezembro. Já a Segundona inicia em 21 de março e vai até 28 de novembro.

Os Campeonatos Estaduais também seguem o mesmo modelo, sendo disputados entre 11 de janeiro e 15 de março. O objetivo é dar mais calendário às equipes menores e reduzir a carga dos clubes das principais divisões do país, que sofrem com a agenda apertada.

Ainda no lançamento, Xaud demonstrou confiança nas mudanças que serão implementadas a partir da próxima temporada:

"[O ano de] 2026 ainda será de transição. Toda caminhada precisa de um primeiro passo, que está sendo dado hoje", finalizou o presidente da CBF.

O calendário abre com a Supercopa do Brasil, que será disputada quatro dias antes do início do Brasileirão, em 24 de janeiro.