CBF lança calendário esportivo, confirma retorno da Copa Norte e mudanças nas Séries C e D Copa Verde será dividida em duas "competições" e segue com vaga apenas para a Copa do Brasil, que passou por modificações significativas Aila Beatriz Inete 01.10.25 12h12 CBF anunciou mudanças no calendário (Divulgação / CBF) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lançou oficialmente o calendário esportivo dos próximos anos. A entidade confirmou o retorno da Copa Norte, conforme adiantou o Núcleo de Esportes de O Liberal, além de mudanças significativas nas Séries C e D. A partir de 2026, a Copa Verde será dividida em duas "conferências": Copa Norte e Copa Centro-Oeste. Assim, o torneio passa a ser uma "Supercopa" regional. Disputam as competições os campeões estaduais da região, os vice-campeões e dois escolhidos a partir do ranking da CBF. A competição está marcada para começar no dia 25 de março e terminar em 7 de junho. O torneio terá um aumento de 30 para 70 partidas. O Espírito Santo, apesar de estar localizado no Sudeste, vai disputar a Copa Centro-Oeste. VEJA MAIS Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes Paysandu volta a vencer após 11 jogos e chances de rebaixamento diminuem, diz UFMG Time bicolor segue na luta contra a queda e precisa vencer a próxima partida contra o Cuiabá-MT para seguir vivo na Série B Retorno da Copa Norte: saiba formato da competição que fará parte da Copa Verde Competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026 Formato Tanto a Copa Norte quanto a Centro-Oeste terão dois grupos de seis clubes, com turno único cada. Os dois mais bem colocados de cada chave avançam para as semifinais, e os vencedores disputam a final, que terá jogos de ida e volta. Os campeões das "conferências" duelam pelo título da Copa Verde, também em partidas de ida e volta. Além de uma premiação em dinheiro, que promete ser milionária, os campeões terão vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil. Retorno A Copa Norte já havia feito parte do calendário nacional entre as temporadas de 1997 e 2002. O Paysandu venceu a última edição do torneio, que garantiu vaga na Copa dos Campeões - competição em que o clube também foi campeão e disputou a Libertadores. O feito se tornou um dos grandes momentos do futebol nortista. "Esse 1º de outubro é um dia para ficar marcado na história do futebol brasileiro. Anunciamos mudanças profundas na estrutura. Na minha posse, anunciei que os campeonatos estaduais teriam 11 datas e essa promessa foi cumprida. Essas mudanças têm dois motivos: reduzir a carga de jogos para os times da elite e aumentar o acesso a competições nacionais para os times que, por décadas, ficam boa parte do ano sem calendário", declarou Samir Xaud, presidente da CBF, durante o lançamento. Novidades Além da Copa do Nordeste e da Copa Verde, será criada a Copa Sul-Sudeste. Equipes classificadas para os torneios da Conmebol não disputam essas competições regionais por conta das datas que coincidem com as disputas continentais. Série C e D A Série C também terá modificações relevantes. O campeonato começará no dia 5 de abril e terminará em 25 de outubro. No próximo ano, apenas dois clubes serão rebaixados. A partir da edição seguinte, a competição crescerá para 24 times e chegará a 28 em 2028. Nesse novo formato, a partir de 2028, serão dois grupos com 14 clubes cada, e seis equipes serão rebaixadas para a Série D. Já a Quarta Divisão nacional terá início no mesmo dia da Série C, mas terminará um mês antes, em 13 de setembro. O campeonato terá 96 clubes - antes eram 64. Os times terão um calendário mais cheio, com minímo de 10 jogos e máximo de 22 jogos. O Pará pode ter mais representantes na disputa. Segundo a apresentação da CBF, as vagas serão divididas da seguinte forma: 64 para federações estaduais, considerando o RNF de 2026; 28 para clubes que atingirem a 2ª fase da Série D 2025; e o restante definido pelo Ranking Nacional de Clubes. Copa do Brasil Outro torneio que sofreu mudanças significativas foi a Copa do Brasil. A partir do ano que vem, a competição terá mais clubes e será disputada em final única, que encerrará o calendário nacional. Além disso, contará com todos os clubes da Série A. A competição está prevista para começar em 18 de fevereiro e terminar em 6 de dezembro - o Brasileirão acabará em 2 de dezembro. Conforme divulgou a CBF, 126 times vão disputar o torneio. Em 2027, esse número sobe para 128. As 20 equipes da Série A entrarão na disputa na quinta fase, a última antes das oitavas de final. As quatro primeiras fases serão decididas em jogo único. Já da quinta fase até as semifinais, haverá partidas de ida e volta. Série A e Estaduais A Série A e a Série B mantêm o mesmo formato. A Primeira Divisão começa mais cedo, no dia 28 de janeiro, com previsão de término em 2 de dezembro. Já a Segundona inicia em 21 de março e vai até 28 de novembro. Os Campeonatos Estaduais também seguem o mesmo modelo, sendo disputados entre 11 de janeiro e 15 de março. O objetivo é dar mais calendário às equipes menores e reduzir a carga dos clubes das principais divisões do país, que sofrem com a agenda apertada. Ainda no lançamento, Xaud demonstrou confiança nas mudanças que serão implementadas a partir da próxima temporada: "[O ano de] 2026 ainda será de transição. Toda caminhada precisa de um primeiro passo, que está sendo dado hoje", finalizou o presidente da CBF. O calendário abre com a Supercopa do Brasil, que será disputada quatro dias antes do início do Brasileirão, em 24 de janeiro. 