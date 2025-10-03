Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas

A Copa do Brasil será ampliada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e passará de 92 para 126 clubes em 2026 e para 128 clubes a partir de 2027. A mudança integra o novo calendário do futebol brasileiro e altera os critérios de classificação para a competição. Com base nas regras anunciadas, a projeção indica que o Pará terá cinco representantes na edição de 2026.

Critérios de Classificação para a Copa do Brasil

A classificação para a edição de 2026 será definida em três critérios principais, conforme a CBF:

Vagas por Competições Nacionais (Critérios 1 e 2)

Critério 1: 20 vagas para clubes classificados à Série A de 2026;

para clubes classificados à Série A de 2026; Critério 2: quatro vagas para clubes campeões, em 2025, da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D (a partir de 2027 entram também os campeões das Copas Norte, Centro-Oeste e Sul-Sudeste).

Vagas por Competições Estaduais (Critério 3)

Critério 3: 102 vagas para clubes classificados nas competições estaduais de 2025, excluídos os anteriores, distribuídas conforme o Ranking Nacional de Federações (RNF) de 2026.

A distribuição das vagas por federação, segundo o RNF, seguirá o seguinte padrão:

Federações ranqueadas em 1º e 2º : seis vagas ;

: ; Federações ranqueadas em 3º a 5º : cinco vagas ;

: ; Federações ranqueadas em 6º a 14º : quatro vagas ;

: ; Federações ranqueadas em 15º a 27º: três vagas.

Projeção: o Pará terá cinco vagas confirmadas

Pelo levantamento a partir dos critérios divulgados, o Pará deve ter cinco clubes na Copa do Brasil de 2026.

Vagas do Pará em 2026

Vaga pela Copa Verde : Paysandu ;

: ; Vagas pelo RNF (classificações estaduais e copa estadual): Remo, Águia, Tuna Luso e Bragantino-PA.

Essas quatro últimas vagas consideram a distribuição prevista para a federação do Pará no RNF e as vagas condicionadas às classificações nas competições estaduais de 2025, excluídas as equipes que já se qualificarem pelos critérios 1 e 2.