Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará Caio Maia 03.10.25 15h24 A Copa do Brasil será ampliada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e passará de 92 para 126 clubes em 2026 e para 128 clubes a partir de 2027. A mudança integra o novo calendário do futebol brasileiro e altera os critérios de classificação para a competição. Com base nas regras anunciadas, a projeção indica que o Pará terá cinco representantes na edição de 2026. Critérios de Classificação para a Copa do Brasil A classificação para a edição de 2026 será definida em três critérios principais, conforme a CBF: Vagas por Competições Nacionais (Critérios 1 e 2) Critério 1: 20 vagas para clubes classificados à Série A de 2026; Critério 2: quatro vagas para clubes campeões, em 2025, da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D (a partir de 2027 entram também os campeões das Copas Norte, Centro-Oeste e Sul-Sudeste). Vagas por Competições Estaduais (Critério 3) Critério 3: 102 vagas para clubes classificados nas competições estaduais de 2025, excluídos os anteriores, distribuídas conforme o Ranking Nacional de Federações (RNF) de 2026. VEJA MAIS CBF lança calendário esportivo, confirma retorno da Copa Norte e mudanças nas Séries C e D Copa Verde será dividida em duas "competições" e segue com vaga apenas para a Copa do Brasil, que passou por modificações significativas Arbitragem do Brasileirão acertou em 82% dos lances polêmicos, diz relatório da CBF No relatório, publicado nesta quarta-feira, a CBF destaca o índice de acertos até aqui, no Brasileirão e Copa do Brasil A distribuição das vagas por federação, segundo o RNF, seguirá o seguinte padrão: Federações ranqueadas em 1º e 2º: seis vagas; Federações ranqueadas em 3º a 5º: cinco vagas; Federações ranqueadas em 6º a 14º: quatro vagas; Federações ranqueadas em 15º a 27º: três vagas. Projeção: o Pará terá cinco vagas confirmadas Pelo levantamento a partir dos critérios divulgados, o Pará deve ter cinco clubes na Copa do Brasil de 2026. Vagas do Pará em 2026 Vaga pela Copa Verde: Paysandu; Vagas pelo RNF (classificações estaduais e copa estadual): Remo, Águia, Tuna Luso e Bragantino-PA. Essas quatro últimas vagas consideram a distribuição prevista para a federação do Pará no RNF e as vagas condicionadas às classificações nas competições estaduais de 2025, excluídas as equipes que já se qualificarem pelos critérios 1 e 2. 