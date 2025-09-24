Arbitragem do Brasileirão acertou em 82% dos lances polêmicos, diz relatório da CBF No relatório, publicado nesta quarta-feira, a CBF destaca o índice de acertos até aqui, no Brasileirão e Copa do Brasil Estadão Conteúdo 24.09.25 14h03 Imagem ilustrativa (Freepik) A arbitragem do Campeonato Brasileiro acertou 82% dos lances polêmicos e decisivos ao longo do primeiro turno deste ano. Uma média de quatro acertos para cada cinco lances duvidosos. O levantamento parte de um relatório do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), instituído com o objetivo de analisar decisões da arbitragem nas partidas da Série A e Copa do Brasil a partir deste ano. A comissão é composta pelos ex-árbitros Fifa Néstor Pitana, da Argentina, Nicola Rizzoli, da Itália, e Sandro Meira Ricci, do Brasil. Esses lances a serem analisado pelo CCEI podem ser solicitados pelos clubes da Série A nos Fóruns Permanentes que ocorrem toda segunda-feira, após as rodadas. Corinthians e Internacional, com cinco pareceres cada, são os clubes que mais invocaram o CCEI no primeiro turno do Brasileirão. No relatório, publicado nesta quarta-feira, a CBF destaca o índice de acertos até aqui, no Brasileirão e Copa do Brasil. Em 2025 até aqui, de 55 partidas com pareceres, 95% (52) ocorreram na Série A. Destas, foram analisados 65 lances considerados pontuais, decisivos ou polêmicos. Parte desta amostragem o índice de acertos da comissão de arbitragem da entidade. Nesse universo avaliado, 12 ocorrências foram considerados como erros de arbitragem, segundo o CCEI, enquanto outros 53 lances teriam sido analisados corretamente pela equipe de arbitragem em campo. O relatório também destacou que, ao considerar que uma partida tem em média 30 grandes decisões de arbitragem, o total de lances importantes para o decorrer do jogo é de 5.700. Os 12 erros identificados pela comissão simbolizam 0,21% deste universo. Os demais 99,79% dos lances, segundo o CCEI, foram apitados corretamente ao longo dos jogos. "Um clube, quando recebe uma negativa ou uma decisão contrária ao seu interesse, em primeira instância pode ser reativo. Entretanto, depois que se explicam as questões relacionadas ao lance e complementa-se com o parecer do CCEI, os clubes em tese têm ficado plenamente satisfeitos. Isso é bom porque serve para todos que participam dessas reuniões", afirmou Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol CBF Brasileirão arbitragem COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Frontini após derrota do Paysandu: 'Temos que sacudir a poeira e continuar lutando' Executivo reconheceu momento difícil e negou racha no elenco bicolor 24.09.25 18h54 Futebol Árbitras do Pará passam em teste físico da FIFA e instrutor diz: 'É história sendo escrita' O instrutor físico, Pedro Alves, detalhou como foi a preparação das árbitras para o teste da FIFA 24.09.25 18h32 SÉRIE B Após quase 18 anos, Paysandu pode encerrar o Brasileirão na lanterna Última vez que o clube terminou em último foi em 2007, na fase de grupos da Série C 24.09.25 16h39 Futebol Sócio-torcedor do Remo deve fazer check-in obrigatório no Mangueirão Check-in online é exigido para adimplentes garantirem entrada contra o CRB, no domingo (28), em Belém. 24.09.25 16h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES Ainda dá? Faltando dez rodadas, saiba quais cenários salvam o Paysandu do rebaixamento Para se salvar na Série B, time bicolor precisa de aproveitamento superior a 75% nos últimos dez jogos 24.09.25 11h04 PÓS-DERROTA Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer' Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão 23.09.25 23h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 24.09.25 7h00 É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34