Águia de Marabá anuncia Júlio César como novo técnico para a temporada 2026 Treinador, ex-Tuna Luso, terá pela frente quatro competições e busca melhorar desempenho do Azulão Iury Costa 26.08.25 15h29 O trabalho na equipe cruzmaltina foi curto, durando apenas três jogos. (Lucas Sampaio) O Águia de Marabá oficializou, nesta terça-feira (26), a contratação do técnico Júlio César Nunes para a temporada 2026. O gaúcho, natural de Caxias do Sul, foi coordenador técnico da Tuna Luso em 2024 e terá pela frente os desafios da Supercopa Grão-Pará, Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro. Júlio César iniciou a carreira como treinador em 2018, pelo União Frederiquense, e passou por clubes como Glória, Hércilio Luz, União Rondonópolis, Passo Fundo, Moto Club e Joinville. Chegou ao futebol paraense em 2023 para comandar a Tuna, onde dirigiu a equipe em 30 partidas entre 2023 e 2024, somando 16 vitórias, oito empates e seis derrotas, além do título da Copa Grão-Pará de 2024. Na atual temporada, antes de assumir a função de coordenador técnico da Tuna, teve breves passagens por Manaus e Glória. O trabalho na equipe cruzmaltina foi curto, durando apenas três jogos, interrompido após a eliminação do clube na segunda fase da Série D. O Águia de Marabá será a segunda equipe paraense dirigida por Júlio César. Em 2025, o Azulão disputou 29 jogos, com oito vitórias, 11 empates e 10 derrotas, desempenho que culminou em eliminação na primeira fase da Série D. A diretoria espera que, em 2026, o time consiga avançar nas competições e superar os resultados do ano anterior. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)