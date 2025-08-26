Capa Jornal Amazônia
CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Paysandu numa temporada de extremos e Remo com uma Série B cheia de empates

Carlos Ferreira
fonte

Times paraenses em posições apostas (Cristino Martins / O Liberal / Jorge Luís Totti/Paysandu)

Campeão da Copa Verde, superando o Goiás; vencedor do primeiro Re-Pa da Série B, dentro de uma sequência de glórias que culminou com goleada sobre o Coritiba (5 x 2) em Curitiba. Esses foram os extremos positivos do mesmo clube que integrou a ZR em 20 das 23 rodadas, que não venceu nas primeiras onze, nem nas últimas seis rodadas. Esses os extremos negativos.

A palidez do time e a derrota para o Operário transformaram apreensão em agonia, pela crescente iminência de rebaixamento. É esquisito ver o time que tão recentemente empolgou, agora dando sono. O passo mais urgente, agora, é quebrar a tendência de queda. Sábado, duelo com o CRB, em Maceió.

Como ler o excesso de empates do Leão?

Com 11 empates em 23 jogos, o Remo se encaminha para sofrer desvantagem em eventual desempate ao final do campeonato, já que o número de vitórias é o primeiro critério. Mas, apesar desse aspecto negativo, é relevante o fato de que o time azulino pontuou em 19 rodadas. Remo e Coritiba são os que menos perderam no campeonato. Apenas quatro derrotas, cada.

Restam 15 rodadas. Em tese, o Remo precisa obter 62% dos pontos que ainda vai disputar. O aproveitamento atual está em 50,7%. Os principais concorrentes tem desafio semelhante na disputa do acesso. O problema do Remo é a performance inconfiável de um time desajustado, embora valente e muito compromissado com a causa: ascensão à Série A.

BAIXINHAS

* Desorganização do Remo está "queimando" algumas individualidades. Bem os casos de Reynaldo, Caio Vinícius e Marrony. A larga incidência de erros individuais ocorre pela desconexão do time, o que também implica em insegurança emocional. Apesar disso, os atletas se dizem "fechados" com Antônio Oliveira.

* Na crítica situação em que o Papão está na Série B, lutando contra rebaixamento, não dá para sonhar com grandes contratações. O clube está trazendo quem se dispõe a vir, por eliminação na Série C. Assim mesmo, com o clube tendo que oferecer vínculo para a próxima temporada.

* Criciúma conquistou 20 pontos nas últimas nove rodadas e vive a sua melhor fase no campeonato. Nicolas volta a Belém com moral em alta. Saiu execrado do Paysandu, mas no Criciúma tem quatro gols e uma assistência em 13 jogos na Série B. O também ex-bicolor Borasi vem no embalo do golaço marcado contra o Novorizontino.

* Giovanni, outro que saiu execrado do Paysandu, vai reencontrar o Papão no sábado, 16 horas, em Maceió. No CRB ele tem 10 jogos, um gol e uma assistência. O tempo máximo que passou em campo foi 45 minutos. Pelo Papão fez 23 jogos e só um foi integral, na Copa Verde.

* Criciúma venceu o Remo no Mangueirão (2 x 1), em março, pela Copa do Brasil, e derrubou o técnico Rodrigo Santana. O Tigre catarinense volta cinco meses depois e encontra Antônio Oliveira pressionado. Repete o feito na quinta-feira? Ou leva o troco do Leão Azul?

* Castanhal funcionando como polo do Athletico Paranaense na região. Parceria fechada entre os clubes para as categorias de base colocou dois profissionais da área técnica do Athletico no Japiim, para descoberta e preparação básica de talentos paraenses. Ainda não há, porém, qualquer pronunciamento oficial sobre a parceria.

* Segundo o jornalista Rogério Scarione, setorista do Coritiba, o técnico da Seleção Brasileira, Carlos Ancelotti, estava observando o goleiro Pedro Morisco no jogo contra o Remo. E justamente no jogo de sábado Morisco fez a bobagem de agredir Caio Vinícius e ser expulso.

