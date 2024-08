Tem Sessão da Tarde hoje? Veja se vai ter filme passando na TV Globo hoje, quarta-feira (28)

A TV Globo não vai exibir o filme da Sessão da Tarde nesta quarta-feira (28/08). O longa, que costuma ir ao ar às 15h25, será substituído pela transmissão do Campeonato Brasileiro Feminino, com o jogo Palmeiras X Cruzeiro. A programação inicia às 15h25. Em seguida, às 17h30, inicia a novela "Alma Gêmea" no "Vale a Pena Ver de Novo".

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)