Narjara Turetta celebra volta às novelas da Globo em 'Família é tudo'

Narjara Turetta está radiante com seu retorno à TV Globo. A atriz, que ganhou destaque na década de 70 com a série Malu Mulher, celebrou o novo capítulo de sua carreira na emissora. Ela estava afastada da teledramaturgia desde 2020, após sua participação na série Maldivas, da Netflix.

“Surpresas chegam quando a gente acredita nelas! Acredite! Crie! Sonhe! Vibre! A sua energia lhe devolve aquilo que você vibra! E Deus é fiel! Gratidão!”, escreveu a atriz na legenda de uma foto em que aparece com o logotipo da Globo ao fundo.

O colunista Marcelo Bandeira, do portal Uai, revelou detalhes sobre a nova participação de Narjara na emissora. Segundo o jornalista, a atriz gravou uma participação especial na novela das 19h, Família é Tudo.

O convite para o papel teria surgido inesperadamente, com o objetivo de substituir uma atriz que já estava escalada. A cena na novela de Daniel Ortiz, gravada ao lado de Rafa Kalimann e Juliana Paiva, está programada para ir ao ar no dia 4 de setembro.

Recentemente, Narjara desabafou sobre o preconceito que enfrentou enquanto vendia coco na praia. “[Vender coco na rua me deixou] mais forte, mais preparada, mais guerreira, dona do meu próprio nariz”, afirmou ao R7 no ano passado.

A atriz explicou que estava passando por dificuldades financeiras na época, pois os convites para novos projetos eram escassos: “A impressão que eu tinha é que algumas pessoas me olhavam como se eu fosse menos, do tipo: ‘tá por baixo’ ou ‘é uma pobre coitada, que nunca mais vai voltar’. As pessoas são doentes. Só porque está vendendo uma água de coco ou porque está varrendo a rua, você não é menos do que o outro”.

Aos 57 anos, Narjara Turetta acumula meio século de carreira, com passagens por grandes produções como Sob Pressão, Salve Jorge, Zorra Total, Páginas da Vida, Selva de Pedra e Amor Com Amor Se Paga.