Renascer: José Inocêncio decide voltar à fazenda após ‘prever’ morte do diabinho na garrafa

Em “Renascer”, a vida de José Inocêncio (Marcos Palmeira) sempre foi cercada por acontecimentos místicos. Um deles é o diabinho na garrafa, também chamado de cramulhão. Quando Joana (Alice Carvalho) dá fim no objeto, Inocêncio, que está na fazenda de Aurora (Malu Mader), pressente e decide voltar à Bahia.

O fazendeiro é incomodado durante o sono, acordando com um silêncio que o perturba. A sensação de Inocêncio é que a voz do diabinho, que sempre o acompanhou, foi calada. Perto das terras do coronel, Joana quebra a garrafa onde está o cramulhão e, ao mesmo tempo, José Inocêncio quebra um copo sem querer.

Ainda atordoado pelo silêncio, ele decide ir amolar o facão numa pedra. Inocêncio entra em um tipo de transe forte e acaba cortando a própria mão. Aurora fica assustada e preocupada com o que vê. “Isso é bem mais que um arranhão! Vou te levar pro pronto-socorro”, fala, mas Inocêncio nega.

Mais tarde, o coronel se depara com um bumba e sente que deve voltar para casa.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)