Renascer: João Pedro e José Bento brigam e Inácia tenta intervir

Em “Renascer”, as terras da família de José Inocêncio (Marcos Palmeira) são motivo de briga entre João Pedro (Juan Paiva) e José Bento (Marcello Melo Jr.). A discussão se prolonga e fica acalorada, levando Inácia (Edvana Carvalho) a tentar intervir e apaziguar o caos instaurado. Durante a discussão, Bentinho acusa João de ter matado Maria Santa (Duda Santos).

VEJA MAIS

Enquanto estão na venda de Norberto (Matheus Nachtergaele), Bento cobra João por não participar da conversa com os produtores de cacau. O posicionamento do irmão irrita o amado de Sandra (Giullia Buscacio) e o bate-boca começa. João Pedro não gosta do tom autoritário do ex-namorado de Kika (Juliane Araújo).

José Bento (Marcello Melo Jr.) provoca João Pedro (Juan Paiva) com tom autoritário (Reprodução / Globo)

Já na casa da família, os irmãos começam a discordar sobre os cuidados com as terras. O clima entre José Bento e João Pedro esquenta, e eles partem para a briga. Quando Inácia tenta intervir e manda os irmãos pararem, Bentinho dispara: “Isso aqui é assunto de família, Inácia!”.

João Pedro (Juan Paiva) exige que José Bento (Marcello Melo Jr.) respeite Inácia (Edvana Carvalho) (Reprodução / Globo)

Mais uma vez, João se desagrada de uma atitude do irmão e defende a fiel escudeira. “Inácia é como se fosse uma mãe para nós e eu exijo que você tenha respeito”, declara o caçula do coronel José Inocêncio. Nesse momento, José Bento acusa o irmão e toca na ferida: “Porque você matou a nossa!”.

Santinha, mãe dos quatro filhos de Inocêncio, morreu durante o parto do herdeiro mais novo. João Pedro não aceita o desaforo e a briga continua fora da casa.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)