Renascer: João Pedro e Sandra se mudam para casa de José Inocêncio

Em “Renascer”, Sandra (Giullia Buscacio) decidiu sair de vez da casa de Egídio (Vladimir Brichta). Ao descobrir sobre a gravidez de Eliana (Sophie Charlotte) e o futuro casamento do pai com a dondoca, a amada de João Pedro (Juan Paiva) não gosta mais da ideia de morar com eles. Sem ter para onde ir, Sandra vai parar na casa de Morena (Ana Cecília Costa) e Deocleciano (Jackson Antunes).

VEJA MAIS

Morena e Deocleciano moram na fazenda que era de Belarmino (Antonio Calloni). Quando chega lá com todas as malas, ela encontra o casal, João Pedro e Pitoco (Juan Queiroz), para quem conta a situação em que está. “Eu não sei onde eu vou morar, mas naquela casa dele eu não durmo mais nem uma noite”, dispara Sandra.

Quando Morena sugere que a filha de Egídio fique com eles, Sandra lembra que jurou não voltar mais para o local onde a família de Mariana (Theresa Fonseca) viveu. João Pedro, então, se manifesta: “Eu sei onde a gente pode morar.”

Inácia (Edvana Carvalho) já esperava que João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscácio) fossem à fazenda (Reprodução / Globo)

Eles partem rumo à fazenda de José Inocêncio e são recebidos por Inácia (Edvana Carvalho), que já esperava a aparição do casal. Quando contam a situação, a fiel escudeira da família logo os leva para o quarto do patrão. “O quarto de painho?”, questiona João Pedro. “Na ausência dele, quem melhor que você podia dormir aqui?”, responde Inácia.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)