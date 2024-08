Renascer: José Inocêncio decide largar tudo para ir atrás de Aurora

Na novela “Renascer”, José Inocêncio (Marcos Palmeira) decidiu esquecer de vez Maria Santa (Duda Santos), o seu grande amor. Agora, ele decide ir atrás de Aurora (Malu Mader) e, finalmente, viver sem estar preso ao passado. A atitude surpreende Inácia (Edvana Carvalho), fiel escudeira do coronel.

Com as malas prontas para ir de vez para o Espírito Santo, Inocêncio passa a noite esperando que Santinha venha buscá-lo. “Você jurou que vinha me buscar, Maria Santa. Eu vou lhe esperar mais essa noite. Depois eu desisto”, fala. O outro dia chega e Santinha não aparece para buscar o coronel.

Eu esperei uma vida inteira por ela. Tá na hora de aceitar que ela se foi e viver o pouco que me resta”, declara Inocêncio. Entre os preparativos para ir viver com Aurora, o coronel se desfaz da manta de Maria Santa e pede que Inácia dê fim no pano, mas ela fica sentida e não joga fora.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)