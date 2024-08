Renascer: Ritinha dá fora em José Bento e beija Eriberto

Na novela “Renascer”, Ritinha (Mell Muzzillo) e José Bento (Marcello Melo Jr.) já tiveram momentos melhores juntos. O filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) até tenta ficar com a filha de Inácia (Edvana Carvalho) de novo, mas ela logo percebe que o interesse dele é outro: Lilith (Lucy Alves). Ritinha, então, decide seguir a vida.

Durante a festa no casarão, ela percebe que Bentinho dá em cima de Lilith. Entretanto, ele é desprezado pela artista e, depois disso, decide se aproximar de Ritinha. A atitude deixa a jovem insatisfeita, fazendo com que ela o despreze. Ritinha decide ir dançar com Eriberto (Pedro Neschling).

Quando a festa acaba, eles começam a conversar e Eriberto fala que quer repetir a dose em uma nova oportunidade. “É, mas você nessa pressa toda para ir embora não vamos ter como repetir”, afirma Ritinha. O publicitário explica que, na verdade, não tem pressa para ir embora: “Eu só não tenho motivo para ficar.”

Ritinha (Mell Muzzillo) beija Eriberto (Pedro Neschling) (Reprodução / Globo)

“Se você quiser, eu posso te dar um motivo”, fala Ritinha antes de dar um beijo em Eriberto. Ele demonstra ter gostado do gesto e pede outro motivo para ficar. “Oxente! Motivo eu tenho de monte”, declara a filha de Inácia.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)