Renascer: João Pedro pede Sandra em casamento mais uma vez, sob a bênção de Maria Santa

Em “Renascer”, João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio) vivem um amor de idas e vindas. O casal passou por diversos problemas, incluindo a morte da vida, e separações. Mas parece que o fim está longe. Agora, a relação é abençoada por Maria Santa (Duda Santos).

Os filhos de José Inocêncio (Marcos Palmeira) estão brigando muito ultimamente, o que tem afetado a relação de João e Sandra. A filha de Egídio (Vladimir Brichta) não está à vontade morando na fazenda. Sandra passou a morar com João após decidir sair da casa do pai, que vai se casar com Eliana (Sophie Charlotte) e está à espera de um filho da dondoca.

Para relaxar, João Pedro decide ir à cachoeira, local marcante para a vida e relacionamento dele com Sandra. Ao entrar na água, o jovem pede que a mãe o ajude. “Eu me ajoelho aqui, minha mãe, assim como painho se ajoelhou um dia aos pés daquele Jequitibá. Assim como essa terra aceitou a alma dele, eu quero que essas águas aceitem meu pedido e levem embora toda minha dor”, fala.

Sandra, quando decidiu terminar da última vez com João, jogou a aliança de casamento nas águas. Agora, é ele que faz o mesmo ato. Nesse momento, ela está cavalgando e pensando na própria vida, até que para na cachoeira.

A filha de Egídio nota que o amado está sem aliança. “Não tem porque se usar uma aliança sozinho”, dispara João. Sandra questiona se as águas serão, novamente, o cenário de uma despedida deles e João afirma que essa situação depende apenas dela.

João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio) trocam juras de amor na cachoeira (Reprodução / Globo)

“Eu quero você, Sandra, desde a primeira vez que estivemos aqui”, confessa João Pedro. O filho de Inocêncio lembra de uma conversa que eles tiveram, quando Sandra disse que lá seria o espaço ideal para um novo casamento.

“Você aceita se casar de novo comigo?”, pergunta João. “Eu quero me reencontrar com você todos os dias de minha vida, João Pedro”, declara Sandra. A jovem diz que não precisa de aliança e apenas quer o rapaz.

De longe, o espírito de Maria Santa os observa enquanto recolhe as alianças jogadas na cachoeira.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)