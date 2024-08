Renascer: Zinha decide se afastar de Lilith

Em “Renascer”, desde que conheceu Lilith (Lucy Alves), Zinha (Samantha Jones) tem se aproximado da sanfoneira. Aos poucos, as duas demonstraram interesse uma na outra. Entretanto, Zinha toma decisão importante em relação a Lilith.

VEJA MAIS

A filha de Jupará (Evaldo Macarrão) falou sobre seus sentimentos com Deocleciano (Jackson Antunes) e Ritinha (Mell Muzzillo). Mesmo assim, Zinha escolhe se afastar da sanfoneira.

No casarão, quando se esbarram, Lilith pergunta se Zinha não vai ficar para vê-la tocar. A amiga de João Pedro (Juan Paiva) diz que não quer ficar no meio dos “enroscos” da outra. “Enrosco meu? Com quem? Seu Norberto?”, questiona Lilith.

Lilith (Lucy Alves) não entende Zinha (Samantha Jones) (Reprodução / Globo)

A “nova Jacutinga”, então, pergunta a Zinha se ela quer terminar. “E num é bom? Assim, vai cada uma pro seu lado e ninguém se machuca”, responde a filha de Jupará.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)