Fred Bruno, ex-Desimpedidos, é o novo contratado da TV Globo para o esporte

O ex-youtuber e apresentador Fred Bruno, conhecido por sua passagem pelo canal Desimpedidos e pelo Big Brother Brasil 23, foi anunciado como o mais novo integrante da equipe de esportes da TV Globo. O anúncio da contratação foi feito na manhã de segunda-feira (26) e a estreia está prevista para a próxima rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Com mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais, Fred chega ao SporTV para somar à equipe de comentaristas e apresentadores. Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou a emoção de realizar um sonho de infância. "Mano, hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou! Sempre foi um dos meus maiores sonhos e hoje ele está se realizando e eu finalmente posso falar: mãe, tô na Globo!", escreveu ele, na legenda.

O apresentador, que já participou de grandes coberturas esportivas durante sua passagem pelo Desimpedidos, como Copa do Mundo, Copa América e Jogos Olímpicos, demonstrou grande entusiasmo com a nova fase de sua carreira. "Acho que é assim que um jogador se sente quando chega no Real Madrid! ", brincou Fred ao comentar no anúncio oficial da Globo.

Em entrevista, Fred revelou que ainda não sabe detalhes sobre sua nova função, mas adiantou que deve participar de programas como "Tá na Área", "Troca de Passes" e "Supersábado". "Estarei no SporTV, terei um quadro. Ainda não está definido o que vou fazer, mas muito provavelmente será entrevista com os jogadores. É o que eu amo fazer, e acho que é o que mais sei fazer", explicou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)