Fred adota novo nome após BBB 23; saiba qual é

Após ter sido eliminado do "Big Brother Brasil 23", Fred Desimpedidos já almeja algumas mudanças em sua carreira. O youtuber contou nas redes sociais que o reality proporcionou a ele mais autoconhecimento e o fez querer mudar a forma como é reconhecido.

VEJA MAIS

Nome

Como muitas vezes foi chamado de Fred Bruno dentro do confinamento, o ex-participante avaliou e decidiu que esse será seu novo nome. Vale lembrar que Bruno é o nome de batismo do pai do filho de Bianca Andrade e Fred foi a escolha inicial para o nome artístico.

"Sempre procurei um sobrenome. E lá, fazendo uma reflexão e autoanálise, porque de fato é uma viagem dentro de você, me encontrei nessa questão do Bruno. O Fred só é o que é por conta de toda trajetória do Bruno, do que o Bruno batalhou. O Fred ajuda a realizar os sonhos que o Bruno batalhou tanto para que fossem realizados. Ter essa junção é perfeito e acho que é sonoramente perfeito também, disse ele.

Trabalho

Fred ficou conhecido na internet devido ao conteúdo de futebol que publicava. Após a sua passagem pelo "BBB", o youtuber afirmou que chegou o momento de mudar de área.

"Entrar no BBB fez parte do meu plano de adicionar o entretenimento na minha carreira. Quero ser um grande apresentador. Tenho que trabalhar muito, tem que fazer uma série de projetos, mas tenho grandes planos para ser um grande apresentador de entretenimento. O que eu mais sei fazer é futebol, tenho uma carreira legal no esporte, vou seguir trabalhando com esporte, mas quero adicionar o entretenimento", contou.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)