BBB 23: Sisters fazem dancinha em homenagem a Cara de Sapato e internautas reagem: 'Mico'

As participantes Aline, Larissa, Bruna Griphao e Amanda causaram polêmica na última quarta-feira (29), no "Big Brother Brasil 23", após fazerem uma dancinha em homenagem ao ex-participante Cara de Sapato, que foi expulso acusado de importunação sexual.

"Esse é o passinho Sapato. Esse é pro Sapatinho", diz Amanda, seguida pelas outras três na coreografia.

A cena não foi bem vista pelo público fora do confinamento. Algumas pessoas pontuaram que as sisters continuam defendendo o ex-participante, que foi expulso suspeito de um crime, enquanto criticam falas e atitudes de Domitila Barros.

"Sapatinho, o anjo imaculado, menino 'bão', coração puro. As dondocas não viram problema nenhum no crime do Sapato, mas se pudessem, queimariam Domitila em praça pública por algumas falas", afirmou uma internauta. "Que mico, que vergonha", afirmou outro. "Sapato assediou e importunou uma mulher, cometeu um crime ao vivo na TV aberta, elas fazem dancinha e homenagem como se nada tivesse acontecido", comentou uma terceira.

Antônio Cara de Sapato e MC Guimê foram expulsos do reality, há algumas semanas, após serem acusados de importunação sexual contra a participante mexicana Dania Mendez. Os dois foram ouvidos pela polícia do Rio de Janeiro e podem responder pelo crime.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)