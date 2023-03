Boninho curte post de Sonia Abrão detonando Fred Nicácio e Domitila; web critica: ‘Nem esconde’

O diretor do BBB 23, Boninho, causou polêmica entre os espectadores do reality show na tarde de quarta-feira (29). Isso porque o “todo poderoso” curtiu publicação da apresentadora Sonia Abrão, da RedeTV!, onde ela detona Fred Nicácio e Domitila e declara apoio às meninas do Quarto Deserto.

Na postagem, ela também comemora a eliminação de Gabriel Santana, a quem chama de "mosca morta". "Justiça foi feita! Vem, Gabriel, ser Mosca morta aqui fora! Um salve para Bruna e Aline, que mereciam muito ficar!", diz o texto. “Contra o baixo astral do Fundo do Mar, liderado por ‘Nichato’ e ‘Domentira’! Que vençam as meninas!”, completou a famosa.

Nas redes sociais, internautas insinuaram que o gesto seja um sinal de apoio de Boninho à opinião de Abrão. “Boninho curtindo post da Sonia Abrão, de outra emissora, chamando Domitila de mentirosa e Doutor Fred de chato; e diz que o Deserto é melhor que o Fundo do Mar. Ele nem disfarça mais…”, escreveu um usuário do Twitter.