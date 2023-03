BBB 23: Boninho anuncia dinâmica nova na casa, o Voto Inverso

O diretor de televisão do Big Brother Brasil, Boninho, afirmou que a próxima semana será agitada, com uma nova dinâmica a ser apresentada para o público: O Voto Inverso. O diretor anunciou as novidades no início da tarde desta quarta-feira (29).

VEJA MAIS

Em uma publicação em sua conta do Instagram, Boninho deixou os fãs curiosos:

“Aproveitando esse dia lindo, começo de outono, e dizer para vocês que a semana no BBB vai começar quente. Poder coringa é legal. Voto com dinâmica diferente e você vai votar inverso. O que é isso? Amanhã o Tadeu conta”, anuncia Boninho.

Na noite de hoje, os participantes irão curtir a festa da líder Sarah Aline. Na última terça-feira (28), o ator Gabriel Santana, de 23 anos, deixou a casa mais vigiada do Brasil, eliminado em um Paredão que tinha como adversárias a atriz Bruna Griphao e a cantora Aline Wirley.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)