BBB 23: sisters do Deserto abandonam Festa do Líder de Sarah

Bruna Griphao, Amanda, Larissa e Aline Wirley resolveram se retirar da Festa do Líder de Sarah, no BBB 23, na madrugada desta quinta-feira (30). Menos de duas horas após o início, as meninas trocaram de roupa e disseram que iam dormir para descansar para a Prova do Líder. O quarteto também comentou que estava cansado porque tomou muito sol ao longo do dia.

VEJA MAIS

"Queria ficar dançando até de manhã, mas temos responsabilidades", disse Bruna. “Ontem a gente dormiu tarde, acordamos cedo, ficamos lá fora no mormaço e depois não conseguimos descansar porque teve música. Estamos cansadas", concordou Amanda.

Na festa, ficaram apenas Sarah, Marvvila, Domitila, Cezar Black, Fred Nicácio e Ricardo Alface.

Realeza Africana

Para sua festa, Sarah recebeu um figurino com a temática de Rainha Africana. A decoração do evento tinha elementos que remetiam à ancestralidade da Líder, com trono e uma obra de arte produzida com sua imagem.