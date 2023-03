BBB 23: produção volta atrás e prepara Festa do Líder da Sarah Aline com tema ‘Realeza da África’

A produção do Big Brother Brasil voltou atrás sobre o tema da Festa do Líder da Sarah Aline. A sister, que tinha pedido a "Realeza da África" como temática principal, acabou tento a escolha vetada pela produção, que havia optado pela segunda opção da sister para a festa: boteco.

Entretanto, após uma enorme polêmica, a TV Globo se posicionou e afirmou que a líder receberá, sim, uma celebração inspirada em práticas culturais da África, com decoração e figurino. A festa também contará com trono e presente especial: um autoretrato.

Logo após o burburinho envolvendo a suposta negativa da emissora, internautas reagiram nas redes sociais.

A negativa inicial teria ocorrido porque, a partir do TOP 10, as festas são escolhidas com base nos anunciantes. Ao que se sabe, a temática precisa seguir um protocolo escolhido pelo participante antes de entrar no reality. Segundo o perfil oficial da psicóloga, a líder da semana não teve seu pedido atendido como aconteceu com outros brothers.

Vale lembrar que, da primeira vez que foi líder, Sarah Aline não recebeu a tradicional festa por conta da "Semana Turbo" na atração.

