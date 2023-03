BBB 23: sisters acreditam que discurso de Tadeu foi ‘dica’ para indicarem Domitila ao Paredão

Após a eliminação de Gabriel Santana no 11º Paredão do BBB 23, os brothers e sisters refletiram sobre o discurso de Tadeu Schmidt na noite de terça-feira (28). Segundo análise de Bruna Griphao, em conversa com Larissa, Amanda e Aline Wirley, o apresentador deu uma espécie de “dica” para elas indicarem Domitila na próxima berlinda.

"O Tadeu falou que voltou duas pessoas cheias de informações. E disse: todo mundo erra, mas tem erros maiores que os outros"', analisou a participante que voltou ao jogo. "Eu acho que isso foi direcionado pra você [Bruna]", refletiu a ex-Rouge. "Sim, acho que foi direcionado pra mim, tipo, 'A Bruna errou, mas talvez não foi um erro tão sério", concordou a atriz.

Na sequência, as sisters chegaram à conclusão de que Domitila deveria ser indicada no próximo Paredão. "É uma indireta porque tem erros que são maiores que os outros, a gente tem falado muito aqui", disse Larissa. "Eu acho que é o momento de colocar a Domitila, justamente por isso", concluiu Bruna.

O voto na Miss Alemanha, porém, não é unanimidade entre as sisters do Quarto Deserto: Amanda cogita votar em Ricardo “Alface”, que indicou ela no último paredão. Mas a decisão da médica gerou insatisfação nas companheiras de “game”.

"Mas se for em grupo, tu vai votar com a gente, né?", perguntou Larissa. "A gente vai conversar e todo mundo vai dar a opinião, né? Escutar o lado de todo mundo. Eu não posso me isentar do que eu estou sentindo", respondeu Amanda.

Apesar da afirmação de Amanda, Aline e Bruna disseram que gostariam de mirar em Domitila na próxima berlinda. "É um desafeto que trago desde o começo", explicou a ex-Rouge.