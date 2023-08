Fred Bruno fala sobre mudança de comportamento após ser pai: Sou o grande exemplo do meu filho'

Fred Bruno tinha como objetivo seu sucesso pessoal e profissional. Era seu futuro como influenciador e apresentador que ele mais levava conta. Até se tornar pai pela primeira vez. Hoje, aos 34 anos, Fred é o pai coruja e dedicado do pequeno Cris, de 2, fruto de seu relacionamento com Bianca Andrade, a Boca Rosa. Mais do que ser reconhecido na profissão, ele quer ser um bom exemplo para o filho.

O ex-bbb acredita que possa ser uma grande referência para seu até agora único herdeiro. E ele vem aprendendo, aos pouquinhos, sobre a paternidade. “Ser pai é ter a responsabilidade de criar uma vida a partir do zero, de escrever uma história nova em uma página totalmente em branco. Ser exemplo e passar os princípios da família, ensinar como tratar as pessoas, respeito acima de tudo em todas as situações. Principalmente, ser totalmente responsável pelas suas atitudes porque você é o grande exemplo do seu filho e tudo o que você fizer, seu filho vai copiar", explicou.

