Fred e Larissa se separam após afastamento e reclamações da ex-BBB

Como já era esperado por pessoas próximas, chegou ao fim o relacionamento de Fred Bruno e Larissa. O romance iniciado no "BBB 23" não sobreviveu por muito tempo fora do jogo. O afastamento entre eles e as recentes reclamações da ex-sister, que vinha se sentindo solitária em São Paulo, para onde se mudou, já tinham feito a relação esfriar, mas agora o término é definitivo.

Os fãs do casal acreditavam que eles assumiriam um namoro em breve. Porém, para quem é próximo do jornalista, isso não aconteceria. “Ele está focado no trabalho e no filho, ainda matando as saudades. E não está disposto a promover essa aproximação da Larissa com a criança, não, porque Fred não quer namorar”, contou uma fonte.

VEJA MAIS