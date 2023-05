Larissa e Fred não estariam mais juntos após saída do BBB 23, relacionamento 'esfriou'

Larissa e Fred Bruno, iniciaram um romance no BBB 23, mas o casal não estaria mais junto e Larissa estaria vivendo sozinha em São Paulo, após o relacionamento "esfriar". De acordo com amigos próximos dos ex-BBBs, os dois teriam estariam em momentos diferentes, Larissa está sem trabalhar e no momento e Fred está focado no trabalho e no filho.

Fred estava com o filho na tarde de ontem, 23, gravando um comercial para o Dia dos Pais e compartilhou registros do trabalho e com o "Neneco", como ele chama o filho com a influenciadora Bianca Andrade, a boca rosa.

Já Larissa estava ontem a noite, em São Paulo, reunida com as amigas e ex-BBBs Amanda Meirelles, Aline Wirley e Bruna Griphao em seu novo apartamento.

Segundo um amigo próximo ao casal, em entrevista para a revista Extra, Fred e Lari não estão mais próximos. “Ele está focado no trabalho e no filho, ainda matando as saudades. E não está disposto a promover essa aproximação da Larissa com a criança, não, porque Fred não quer namorar”, disse.

Já Larissa estaria sem trabalho e sozinha em São Paulo. “Essa ausência deixou ela muito pra baixo, se sentindo muito sozinha”, disse uma amiga.