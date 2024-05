Ator coreano Sung Hoon anuncia doação de lucro de evento para vítimas da chuva no RS

O ator coreano Sung Hoon, que chegou ao Brasil na última terça-feira (07/05) para participar de um encontro com fãs e promover o filme "A Vingança do Casamento Perfeito", anunciou nas redes sociais que irá doar o lucro do evento para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Os ingressos custam de R$ 275 até R$ 2.700. A empresa que está organizando o evento, inclusive, também abriu uma nova leva de ingressos a fim de motivar um público maior ir ao encontro, e consequentemente, aumentando as doações ao estado que sofre com a tragédia ambiental.

Nos Stories, Sung disse que estava embarcando para o país dentro de poucas horas, mas que antes de deixar a Coreia ficou sabendo de "notícias infelizes", dando a entender que estava por dentro do que ocorreu nos últimos dias na região sul do Brasil.

"Espero que o dinheiro do meu fan meeting possa ser alguma ajuda para aqueles que foram afetados pelas enchentes no Brasil. Deixo as minhas profundas condolências aos que estão sofrendo no momento", disse o ator.