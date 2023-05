Reencontro de ex-BBBs: Larissa mostra novo apartamento para a campeã Amanda, Aline e Bruna Griphao

As Desérticas do BBB 23 estão vivas! Larissa mostrou o seu novo apartamento e reencontrou Amanda Meirelles, Aline Wirley e Bruna Griphao na noite de ontem, 22. Larissa mostrou a sua mudança de casa em detalhes.

Após a tour no novo apartamento que tema decoração predominantemente verde, com um quarto iluminado pelas janelas e portas em vidro que dão para uma sacada, Larissa reencontrou as amigas de confinamento.

Larissa, Aline, Amanda e Bruna Griphao se reencontraram na noite desta segunda-feira, 22. (Reprodução / Instagram @larissasantosbe)

A primeira a chegar foi a médica e vencedora do BBB 23, Amanda Meireles. Juntas fizeram uma selfie no espelho. Posteriormente chegaram Aline Wirley e Bruna Griphao. As quatros se abraçaram e foram filmadas pelo marido da cantora, Igor Rickli. O ex-BBB Gabriel Santana também se juntou a comemoração.

VEJA MAIS