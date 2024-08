Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (27)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (27/08), às 15h25, o filme "Meu Amigo Enzo", dirigido por Simon Curtis e interpretado por Milo Ventimiglia, Kevin Costner e Amanda Seyfried. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

O piloto Denny Swift (Milo Ventimiglia) tem um talento especial para dirigir sob chuva. Um dia, a caminho do trabalho, ele encontra um filhote de cachorro e decide adotá-lo. O pet é batizado de Enzo, em homenagem ao criador da Ferrari. Enzo acompanha Denny nos mais diversos locais e se diverte nas corridas, sejam pela televisão ou ao vivo. Os anos se passam e os dois ficam cada vez mais amigos, até Denny conhecer e se apaixonar por Eve (Amanda Seyfried).

Informações do filme

Título original: The Art of Racing in the Rain

Classificação: 10 anos

Duração: 2h3min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Comédia, Romance

Lançamento: 2019