Suspeito de matar Jeff Machado deu suporte à família do ator após desaparecimento

Um dos suspeitos do assassinato do ator Jeff Machado, 44 anos, Bruno de Souza Rodrigues, deu apoio emocional à mãe e ao irmão da vítima no início das buscas. Nesta quinta-feira (1º), o acusado surpreendeu a família do ator dando entrevistas em uma coletiva de imprensa.

De acordo com as informações do G1, Bruno chegou a acompanhar Diego Machado, irmão de Jeff, no dia 4 de fevereiro à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) para registrar o desaparecimento de Jeff.

"Tem noção que ele foi comigo à delegacia para registrar a queixa? E que ele sabia o tempo todo onde o Jeff estava? Que Jeff dizia que ele era o melhor amigo dele, e ele teve o carão de entrar com a gente lá? É muita crueldade e frieza", disse Diego Machado ao portal de notícias.

Bruno contou também que, após a visita à delegacia, o levou à casa de Jeff, que não parava de lamentar o sumiço do ator.

"Ele conversava com a mãe, mentiu e mentiu muito. Disse que pegou dinheiro para ração dos cães. Eu mandava dinheiro para cuidar dos cachorros, quando eles foram aparecendo. Disse que Jeff tinha HIV, tenho exames do Jeff aqui, não tem nada disso", conta revoltado.