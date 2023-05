Polícia avalia que obra na casa de Jeff Machado mostra premeditação do assassinato

A polícia civil do Rio de Janeiro acredita que as obras na casa do ator Jeff Machado, antes do desaparecimento, seriam um indício de que o crime foi premeditado. Na obra na casa do artista o ficou mais alto e, na lateral da residência, uma abertura na parede foi tampada. Essas ações impediam que as pessoas do lado de fora vissem qualquer movimentação na residência. A polícia aponta Bruno de Souza Rodrigues como um dos suspeitos do crime.

Na casa ainda é possível ver o buraco abertos pelos criminosos e o baú. De acordo com os investigadores, há sinais de que o crime tenha sido premeditado. A polícia tem a casa como peça chave para o esclarecimento do caso. O corpo do ator Jeff Machado foi encontrado dentro de um baú, enterrado no quintal de uma casa na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Jeff estava desaparecido havia quatro meses.

O amigo de Jeff Machado, Bruno de Souza Rodrigues é apontado pela polícia como um dos suspeitos do assassinato do ator. Segundo a polícia, Bruno sublocou a casa onde o corpo foi encontrado. Isso aconteceu um mês antes do sumiço do ator.

Bruno de Souza Rodrigues trabalhou na Globo até 2018, quando foi demitido pela empresa. Em nota, a Globo informou que forneceu no último domingo (28) à polícia os detalhes do desligamento. Uma das linhas de investigação é que Jeff teria sido enganado com a promessa de entrar em uma novela.