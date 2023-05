Cães que ajudaram a desvendar o sumiço de Jeff Machado foram adotados

Cinco cães da raça setter inglês, de Jeff Machado, já possuem novos lares aprovados pela família do ator. Os animais ajudaram a desvendar o mistério envolvendo o sumiço e a morte de Jeff.

Dos oito animais que pertenciam ao ator, um está desaparecido, um foi atropelado e faleceu e outro morreu logo após o resgate, segundo a Organização não governamental (ONG) Indefesos, que ajudou no resgate dos animais e no contato com os familiares. “Os cinco que sobraram, ficaram em tutela do irmão do Jeff, que os doou para famílias que ele julgou serem boas e responsáveis".

O veterinário que cuidava dos cachorros, André Meirelles, contou que o cão que morreu após o resgate – Chamado Caetano Veloso – havia sido encontrado bastante debilitado. "Ele foi encontrado em um dia e morreu no outro à noite. Estava muito fraco e anêmico", lamentou.

André ajudou cuidar e abrigar os setters, enquanto eles não iam para um lar temporário. "Como eles não se adaptam em espaços fechados, foram levados para o meu hotel para cachorros, o Isla Bonita e, na sequência, levados para criadores de setters que se ofereceram para cuidar. Só após a família do Jeff vir registrar a ocorrência do seu desaparecimento, que eles foram doados definitivamente", contou André.

Animal pode custar até R$ 3, 5 mil

O veterinário relatou que a raça pode chegar a custar R$ 3,5 mil, mas que, no caso de Jeff, existia um forte laço afetivo com os animais. Alguns, por exemplo, foram adquiridos do chamado Refugo, animais de uma ninhada que não são comprados ou adotados.

"Nós temos uma amiga, a Patrícia Triacca, que é criadora de setters e, volta e meia, quando sobrava um de refugo, ele pegava e criava. Jeff amava demais os cães dele, só uma grande tragédia o separaria deles", contou.

Cães ajudaram a desvendar mistério

A partir da localização dos animais que foram sendo abandonados em bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro, a ONG Indefesos passou a investigar de quem seriam os bichos para responsabilizar o tutor.

Com a leitura de chips que os animais possuíam, eles chegaram a família de Jeff que, ao saber que os cães estavam abandonados, tiveram a certeza de que não era Jeff quem falava com eles pelo WhatsApp. A mãe do ator já desconfiava da forma como as mensagens eram escritas.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)