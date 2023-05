Mãe de ator Jeff Machado acredita que inveja foi motivo de assassinato

A mãe do ator Jeff Machado acredita que o filho foi morto por inveja. As conclusões de Maria das Dores Machado, de 73 anos, se baseiam na forma como o corpo de Jeff foi encontrado, no interior de um imóvel de propriedade dele.

"Quem fez isso com meu filho fez de uma forma para esconder. Amarrar, botar em um baú, enterrar a dois metros de fundura. Que tanto ódio e inveja é essa? Foi inveja, porque o Jeff é muito lindo. Quero justiça, peço justiça. E a polícia sabe tudo. Sei que eles vão atuar na busca, já sabem quem são. Quero que as pessoas sejam presas e punidas. Estou fazendo tudo, indo ao IML agora ver se liberam o corpo ainda hoje. Tenho que ver caixão, roupa... É uma situação muito estranha. Ainda estou sem acreditar", disse Maria das Dores para a revista Quem.

A mãe tinha esperanças de encontrar o filho com vida quatro meses após o desaparecimento. "É uma dor muito grande, difícil demais. É uma situação em que estou precisando, além do profissional, dos advogados, de um apoio emocional. Sempre tive a esperança de encontrar o Jeff vivo. Foi muito difícil essa resposta agora, essa morte tão macabra. Meu Deus, por quê?", indaga.

As suspeitas em torno do sumiço do ator começaram no dia 27 de janeiro. No dia 9 de fevereiro, ele foi declarado desaparecido pela polícia. Na última segunda-feira (22), o corpo foi encontrado dentro de um baú em Campo Grande (RJ). O baú pertencia ao ator e estava enterrado e concretado na área de um imóvel que fica na região onde o ator morava. O corpo tinha um fio em torno do pescoço e os braços amarrados estavam acima da cabeça. As condições apontam para a possibilidade de estrangulamento como causa da morte.